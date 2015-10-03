انتهت - الزمالك يخرج من الكونفدرالية مرفوع الرأس
يتابع FilGoal.com اجواء مباراة الزمالك والنجم الساحلي في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.
وخسر الزمالك لقاء الذهاب 5-1 ويحتاج للفوز برباعية نظيفة للعبور إلى النهائي.
تشكيل الزمالك - فيريرا يهاجم النجم برباعي ناري
الأجواء:
- شاهد كهربا يهز شباك النجم الساحلي مجددا "بهدووووء"
- شاهد شجار الزمالك والنجم الساحلي وتوقف اللقاء
- شاهد الشناوي كاد أن يورط الزمالك في هدف ساذج
- شاهد كهربا يسجل أول أهداف الزمالك في النجم
- شاهد مهاجم النجم يورط علي جبر في طرد بعد 5 دقائق فقط
- أحداث المباراة
- طرد مروان تاج بعد إشهار البطاقة الصفراء الثانية في وجه اللاعب بسبب تعمد إضاعة الوقت.
- المعجزة تقترب
- ركلة حرة نفذها مصطفى فتحي مقوسة نحو المرمى، حولها غازي مدافع النجم في شباك مرماه.
جوووووووووووووووووووووول صدام في مرماه.
- ركلة جزاء تحصل عليها عمر جابر بعد لأن لمس مدافع النجم الكرة بيده في كرة مشتركة مع عمر، كهربا سدد الكرة بهدوء في منتصف المرمى.
جووووووووووووووووول كهربا
- انطلاق الشوط الثاني
- ركلة حرة تحصل عليها حفني على حدود منطقة الجزاء، نفذت على مرتين سددها باسم على المرمى لكن مرت من فوق العارضة.
- تمريرة سحرية من حفني المتألق وضعت كهربا في مواجهة المرمى، ومهاجم الزمالك سدد الكرة بيسراه في الشباك ليعلن عن الأول للزمالك.
جوووووول كهربا
- بغداد بونجاح يورط علي جبر في طرد بعد مرور خمس دقائق فقط، علي جبر تعمد ضرب اللاعب بالكوح والحكم أشهر البطاقة الحمراء في وجه مدافع الأبيض.
- النجم يبدأ اللقاء بضغط من منتصف ملعب الزمالك لمنع بناء الهجمة من خط دفاع الأبيض.
8:30: انطلاق المباراة
8:20: اللاعبون يختتمون الإحماء ويستعدون لانطلاق المباراة خلال 10 دقائق.
8:00 النجم يقوم بالدفع بإيهاب المساكني بدلا من مروان تاج في التشكيل الأساسي.
7:50 أحمد الشناوي يدخل الملعب وسط هتافات "الشناوي هو الأصل .. أحسن جول في مصر".
7:30 محمد إبراهيم ومحمد خليفة وشريف علاء يقومان بالتدريب مع بيدرو مخطط الأحمال رغم خروجهما من القائمة.
7:30 النجم الساحلي يدخل أرض الملعب وسط هتافات جماهيرية لنادي الزمالك وصافرات استهجان من الحضور.
7:15 الأمن يسمح بدخول ثلاثة حافلات ويتبقى ثلاثة أخرى.
7:10 أحمد مرتضى يتوجه لمدرجات المجندين لتحفيزهم على تشجيع الزمالك.
7:00 أحمد مرتضى عضو مجلس الإدارة يدور تراك الملعب لتحميس الجمهور لتشجيع اللاعبين.
6:45 الجمهور الحاضر يتف "أربعة مش كتير.. مفيش مستحيل".
6:30 وصول ست حافلات تقل جمهور الزمالك لكن الأمن يرفض دخولهم ومحاولات من إدارة النادي الأبيض وهاني زادة بإقناع الأمن لإدخالهم.
6:00 أولتراس وايت نايتس تزور فندق إقامة لاعبي الزمالك وتقوم بتوصيلهم للاستاد.