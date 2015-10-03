انتهت - الزمالك يخرج من الكونفدرالية مرفوع الرأس

يتابع FilGoal.com اجواء مباراة الزمالك والنجم الساحلي في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

وخسر الزمالك لقاء الذهاب 5-1 ويحتاج للفوز برباعية نظيفة للعبور إلى النهائي.

تشكيل الزمالك - فيريرا يهاجم النجم برباعي ناري

الأجواء:

- شاهد كهربا يهز شباك النجم الساحلي مجددا "بهدووووء"

- شاهد شجار الزمالك والنجم الساحلي وتوقف اللقاء

- شاهد الشناوي كاد أن يورط الزمالك في هدف ساذج

- شاهد كهربا يسجل أول أهداف الزمالك في النجم

- شاهد مهاجم النجم يورط علي جبر في طرد بعد 5 دقائق فقط

- أحداث المباراة

- طرد مروان تاج بعد إشهار البطاقة الصفراء الثانية في وجه اللاعب بسبب تعمد إضاعة الوقت.

- المعجزة تقترب

- ركلة حرة نفذها مصطفى فتحي مقوسة نحو المرمى، حولها غازي مدافع النجم في شباك مرماه.

جوووووووووووووووووووووول صدام في مرماه.

- ركلة جزاء تحصل عليها عمر جابر بعد لأن لمس مدافع النجم الكرة بيده في كرة مشتركة مع عمر، كهربا سدد الكرة بهدوء في منتصف المرمى.

جووووووووووووووووول كهربا

- انطلاق الشوط الثاني

- ركلة حرة تحصل عليها حفني على حدود منطقة الجزاء، نفذت على مرتين سددها باسم على المرمى لكن مرت من فوق العارضة.

- تمريرة سحرية من حفني المتألق وضعت كهربا في مواجهة المرمى، ومهاجم الزمالك سدد الكرة بيسراه في الشباك ليعلن عن الأول للزمالك.

جوووووول كهربا

- بغداد بونجاح يورط علي جبر في طرد بعد مرور خمس دقائق فقط، علي جبر تعمد ضرب اللاعب بالكوح والحكم أشهر البطاقة الحمراء في وجه مدافع الأبيض.

- النجم يبدأ اللقاء بضغط من منتصف ملعب الزمالك لمنع بناء الهجمة من خط دفاع الأبيض.

8:30: انطلاق المباراة

8:20: اللاعبون يختتمون الإحماء ويستعدون لانطلاق المباراة خلال 10 دقائق.

8:00 النجم يقوم بالدفع بإيهاب المساكني بدلا من مروان تاج في التشكيل الأساسي.

7:50 أحمد الشناوي يدخل الملعب وسط هتافات "الشناوي هو الأصل .. أحسن جول في مصر".

7:30 محمد إبراهيم ومحمد خليفة وشريف علاء يقومان بالتدريب مع بيدرو مخطط الأحمال رغم خروجهما من القائمة.

7:30 النجم الساحلي يدخل أرض الملعب وسط هتافات جماهيرية لنادي الزمالك وصافرات استهجان من الحضور.

7:15 الأمن يسمح بدخول ثلاثة حافلات ويتبقى ثلاثة أخرى.

7:10 أحمد مرتضى يتوجه لمدرجات المجندين لتحفيزهم على تشجيع الزمالك.

7:00 أحمد مرتضى عضو مجلس الإدارة يدور تراك الملعب لتحميس الجمهور لتشجيع اللاعبين.

6:45 الجمهور الحاضر يتف "أربعة مش كتير.. مفيش مستحيل".

6:30 وصول ست حافلات تقل جمهور الزمالك لكن الأمن يرفض دخولهم ومحاولات من إدارة النادي الأبيض وهاني زادة بإقناع الأمن لإدخالهم.

6:00 أولتراس وايت نايتس تزور فندق إقامة لاعبي الزمالك وتقوم بتوصيلهم للاستاد.