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بالفيديو - مدافع النجم يسجل في مرماه ويرفع ' أدرينالين ' الزمالك

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بالفيديو - مدافع النجم يسجل في مرماه ويرفع ' أدرينالين ' الزمالك بالفيديو - مدافع النجم يسجل في مرماه ويرفع ' أدرينالين ' الزمالك

اقترب الزمالك من تحقيق المستحيل.. لكن هدف واحد فصله عن تخطي عقبة النجم الساحلي في نصف نهائي كأس الكونفدرالية بعد فوزه بثلاثية نظيفة ليتأهل الفريق التونسي للمباراة النهائية بنتيجة 5-4 بمجموع اللقائين.

وكان الزمالك قد خسر بنتيجة 5-1 في مباراة الذهاب لكنه فاز في الإياب 3-0 وفصله هدفا وحيدا للعبور للنهائي.

سجل محمود كهربا هدفين في الدقيقتين 11 و55 ومصطفى فتحي بمساعدة من غازي عبد الرازق مدافع النجم في الدقيقة 70.

وتأهل النجم إلى المباراة النهائية لينتظر الفائز من لقاء الأهلي وأورلاندو بايرتس.

مزيد من التفاصيل بعد قليل

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فيديو اليوم السابع

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