6 نصائح لتعلمي طفلك الرياضة

الفوز، الخسارة او التعادل، كيفما كانت نتائج طفلك في نشاطاته الرياضية ومهما كانت مخاوفه، فالاستمتاع هو اهم الأهداف من ممارسة هذه الأنشطة. التعويد الجيد والإيجابي سيستمر مع الطفل مدى الحياة، لذا ان استمر طفلك بممارسة الرياضة مبكراً فمن المتوقع أن يستمتع بها بكل مراحله القادمة.

اليك 6 نصائح لمساعدتك بتشجيعه في هذه الرحلة:

1. دعيه يجرب أكثر من رياضة ليكتشف ما يحب، بعض الأطفال يتفوقون في الأنشطة ذات الفريق ككرة القدم والبعض الآخر يفضلون الرياضة المنفردة كالسباحة، التايكواندو أو اليوغا.

2. شجعي طفلك على أن يحدد أهدافاً شخصية فمثلاً أن يطمح لسباحة 100 متر أو التقدم في رياضة التايكواندو للحصول على الحزام القادم. بصورة تلقائية طفلك سيستمتع بان يطمح للنجاح والتقدم.

3. في نفس الوقت أكدي له، أنه لا بأس إن أخطأ. الأطفال الذين يركزون على الفوز غالباً ما يشعرون يقلق وتوتر يعيقهم عن الأداء الجيد. كذلك مواجهة التحديات ستساعد طفلك ليطور قراراته وطموحاته.

4. تشجيعك له أثناء أدائه للمباريات التي تحضرينها سيدعمه كثيراً. تصفيقك وهتافك له سيعطيه القوة؛ ولكن تجنبي الإكثار والمبالغة كي لا يتحول التشجيع إلى حصار وضغوط.

5. اعطي طفلك بعض الملاحظات بعد انتهائه من المباراة. امدحيه على النقاط التي أظهر فيها كفاءته وعرفيه على النقاط التي يحتاج إلى تطويرها. احرصي على استخدام اللغة والمصطلحات الإيجابية في ملاحظاتك. اقترحي عليه ما يمكن أن يفعله بدلا مما لا يفعله.

6. حاولي أن تمارسي الرياضة أنت أيضاً، ليس فقط لاستفادتك الشخصية، بل عندما يراك طفلك تمارسين الرياضة سيفهم أن هذا امر طبيعي في حياتنا اليومية. هنالك الكثير من الطرق البسيطة لممارسة الرياضة كعائلة غن كان رمي الكرة لبعضكم في حديقة المنزل أو الركض معاً.