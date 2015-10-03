أخبار عاجلة

ميركل وهولاند يدعمان الضربة الأمريكية على سوريا -
8 الصبح - لقاء مع متحدي الإعاقة د/إيمان كريم والكابتن حسن محمد حول تحديهم لإعاقة الكرسي المتحرك -
هذه الحالة تفتح شهيتك على المأكولات الضارة بالصحة.. كيف تتجنبها؟ -
الجيش السوري: سقوط ستة قتلى في الضربة الأميركية -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
مساء الأنوار: التدخل الجراحي المحدود في العمود الفقري .. د. محمد إبراهيم رشيد -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

6 نصائح لتعلمي طفلك الرياضة

Google+ Print
6 نصائح لتعلمي طفلك الرياضة 6 نصائح لتعلمي طفلك الرياضة

الجمعة 02-10-2015 18:16

الفوز، الخسارة او التعادل، كيفما كانت نتائج طفلك في نشاطاته الرياضية ومهما كانت مخاوفه، فالاستمتاع هو اهم الأهداف من ممارسة هذه الأنشطة. التعويد الجيد والإيجابي سيستمر مع الطفل مدى الحياة، لذا ان استمر طفلك بممارسة الرياضة مبكراً فمن المتوقع أن يستمتع بها بكل مراحله القادمة.
اليك 6 نصائح لمساعدتك بتشجيعه في هذه الرحلة:

1. دعيه يجرب أكثر من ليكتشف ما يحب، بعض الأطفال يتفوقون في الأنشطة ذات الفريق ككرة القدم والبعض الآخر يفضلون الرياضة المنفردة كالسباحة، التايكواندو أو اليوغا.
2. شجعي طفلك على أن يحدد أهدافاً شخصية فمثلاً أن يطمح لسباحة 100 متر أو التقدم في رياضة التايكواندو للحصول على الحزام القادم. بصورة تلقائية طفلك سيستمتع بان يطمح للنجاح والتقدم.
3. في نفس الوقت أكدي له، أنه لا بأس إن أخطأ. الأطفال الذين يركزون على الفوز غالباً ما يشعرون يقلق وتوتر يعيقهم عن الأداء الجيد. كذلك مواجهة التحديات ستساعد طفلك ليطور قراراته وطموحاته.
4. تشجيعك له أثناء أدائه للمباريات التي تحضرينها سيدعمه كثيراً. تصفيقك وهتافك له سيعطيه القوة؛ ولكن تجنبي الإكثار والمبالغة كي لا يتحول التشجيع إلى حصار وضغوط.
5. اعطي طفلك بعض الملاحظات بعد انتهائه من المباراة. امدحيه على النقاط التي أظهر فيها كفاءته وعرفيه على النقاط التي يحتاج إلى تطويرها. احرصي على استخدام اللغة والمصطلحات الإيجابية في ملاحظاتك. اقترحي عليه ما يمكن أن يفعله بدلا مما لا يفعله.
6. حاولي أن تمارسي الرياضة أنت أيضاً، ليس فقط لاستفادتك الشخصية، بل عندما يراك طفلك تمارسين الرياضة سيفهم أن هذا امر طبيعي في حياتنا اليومية. هنالك الكثير من الطرق البسيطة لممارسة الرياضة كعائلة غن كان رمي الكرة لبعضكم في حديقة المنزل أو الركض معاً.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي تمارس رياضة اليوجا مع بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي "

السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي تمارس رياضة اليوجا مع بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي "

السفيرة عزيزة - بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي " ... ما هي رياضة اليوجا وما هي فوائدها

السفيرة عزيزة - بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي " ... ما هي رياضة اليوجا وما هي فوائدها

خالد عبد العزيز: لا يوجد في العالم وزير رياضة يحل مجلس إدارة منتخب

خالد عبد العزيز: لا يوجد في العالم وزير رياضة يحل مجلس إدارة منتخب

وزير الرياضة يعلن رسميًا حضور الجماهير للمباريات الأفريقية

وزير الرياضة يعلن رسميًا حضور الجماهير للمباريات الأفريقية