للمرة الثانية على التوالي .. وردة يشارك في خسارة فريقه 5-1

للمرة الثانية على التوالي خسر نادي بانيتوليكوس اليوناني بخماسية مقابل هدف في الدوري اليوناني بمشاركة عمرو وردة.

وردة المنضم إلى بانيتوليكوس قادما من الأهلي بدأ مواجهة بانيتوليكوس ضد بانيونيوس في الجولة السادسة من الدوري اليوناني.

وخسر بانيتوليكوس على أرضه ووسط جماهيره 5-1 للمرة الثانية على التوالي.

إذ خسر الفريق أيضا 5-1 في الجولة الخامسة ولكن خارج أرضه أمام كالوني في لقاء شارك به عمرو وردة كبديل في الدقيقة 65.

وأمام بانيونوس شارك وردة في اللقاء من البداية إلى النهاية وتحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 62.

وتجمد رصيد بانيتوليكوس عند النقطة السابعة بينما قفز بانيونيوس للنقطة العاشرة ليتخطى بانيتوليكوس على سلم الترتيب.