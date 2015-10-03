أخبار عاجلة

ميركل وهولاند يدعمان الضربة الأمريكية على سوريا -
8 الصبح - لقاء مع متحدي الإعاقة د/إيمان كريم والكابتن حسن محمد حول تحديهم لإعاقة الكرسي المتحرك -
هذه الحالة تفتح شهيتك على المأكولات الضارة بالصحة.. كيف تتجنبها؟ -
الجيش السوري: سقوط ستة قتلى في الضربة الأميركية -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
مساء الأنوار: التدخل الجراحي المحدود في العمود الفقري .. د. محمد إبراهيم رشيد -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

للمرة الثانية على التوالي .. وردة يشارك في خسارة فريقه 5-1

Google+ Print
للمرة الثانية على التوالي .. وردة يشارك في خسارة فريقه 5-1 للمرة الثانية على التوالي .. وردة يشارك في خسارة فريقه 5-1

للمرة الثانية على التوالي خسر نادي بانيتوليكوس اليوناني بخماسية مقابل هدف في الدوري اليوناني بمشاركة عمرو وردة.

وردة المنضم إلى بانيتوليكوس قادما من الأهلي بدأ مواجهة بانيتوليكوس ضد بانيونيوس في الجولة السادسة من الدوري اليوناني.

وخسر بانيتوليكوس على أرضه ووسط جماهيره 5-1 للمرة الثانية على التوالي.

إذ خسر الفريق أيضا 5-1 في الجولة الخامسة ولكن خارج أرضه أمام كالوني في لقاء شارك به عمرو وردة كبديل في الدقيقة 65.

وأمام بانيونوس شارك وردة في اللقاء من البداية إلى النهاية وتحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 62.

وتجمد رصيد بانيتوليكوس عند النقطة السابعة بينما قفز بانيونيوس للنقطة العاشرة ليتخطى بانيتوليكوس على سلم الترتيب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع