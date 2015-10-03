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ممارسة الرياضة تخفف من التهاب مفاصل الركبة

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ممارسة الرياضة تخفف من التهاب مفاصل الركبة ممارسة الرياضة تخفف من التهاب مفاصل الركبة
نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن ممارسة الرياضة تقلل من التهاب وألم مفاصل الركبة لمدة ستة أشهر، للأشخاص الذين يعانون من هشاشة العظام.

وأوضح الباحثون بقيادة الدكتور مارتن فان ديريش، أستاذ العظام والروماتيزم فى أمستردام، هولندا، أنه تم نشر العديد من الدراسات، التى تؤكد فوائد التمارين الرياضية لآلام التهاب المفاصل، بسبب هشاشة العظام، وانهيار الغضروف المفصلى مع مرور الوقت الذى يسبب الألم والتورم وانخفاض الحركة، وعادة فى اليدين والركبتين والوركين أو العمود الفقرى.

وأشار الباحثون إلى أن الوزن الزائد وكبار السن تزيد من خطر هشاشة العظام الذى يصيب أكثر من 50 مليون من البالغين فى الولايات المتحدة، وفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها “CDC”.

ولتأكيد نتائج الدراسة قام الباحثون بتحليل بيانات أكثر من 55 دراسة بشكل عام، ووجدوا أن برامج التدريب خفضت بشكل ملحوظ من الألم وحسنت من وظيفة الركبة مباشرة بعد العلاج.

ووجد الباحثون خلال الدراسة التى استمرت إلى 6 أشهر أن ممارسة الرياضة مثل المشى تخفض من آلام فى الركبة، وفقاً للدراسة التى نشرت فى الدورية البريطانية للطب الرياضى.

وأضاف الباحثون أن فوائد الرياضة تشابه فوائد الأدوية لكن دون آثار جانبية، وفقاً للدراسة التى نشرت مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى “Newsmax Health”.

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