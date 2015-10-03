للمراهقين احترسوا.. السهر يسبب زيادة الوزن

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون بريطانيون أن النوم المتأخر يسبب اكتساب المزيد من الوزن ويرفع من مؤشر كتلة الجسم.

وأوضح الباحثون أن ممارسة التمارين الرياضية، ومقدار الوقت الطويل الذى ينفق أمام شاشات الكمبيوتر أو التلفزيون يجعل العدد الفعلى لساعات النوم أقل، وغير منتظم.

ووجد الباحثون خلال الدراسة التى شملت على أكثر من 3300 شخص فى سن المراهقة، أن انخفاض عدد ساعات النوم يرفع من فرص الإصابة بالسمنة.

وقال لورين أسارنو من جامعة كاليفورنيا فى بيركلى، أن هذه النتائج تسلط الضوء على توقيت الذهاب إلى السرير للمراهقين، وليس فقط وقت النوم الكلى، كهدف محتمل للحفاظ على الوزن خلال فترة الانتقال إلى مرحلة البلوغ.

وأظهرت الدراسة أن الكثير من المراهقين لا يحصلون على عدد الساعات الموصى بها والتى تبلغ تسع كل ليلة، وفقاً للباحثون.

وأضاف الباحثون أن تغيير وقت النوم وانخفاض عدد ساعاته يؤثر بالسلب على الساعة البيولوجية لجسم الإنسان التى تنظم الوظائف الفسيولوجية والتمثيل الغذائى.

>وقد نشرت نتائج الدراسة عبر صحيفة “The Telegraph”، البريطانية.

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