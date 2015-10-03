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تتعدد أسباب تأخر الحمل والنتيجة قلق وخوف يزيد المشكلة

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تتعدد أسباب تأخر الحمل والنتيجة قلق وخوف يزيد المشكلة تتعدد أسباب تأخر الحمل والنتيجة قلق وخوف يزيد المشكلة
الحمل والإنجاب أحد أهم العوامل الاساسية لتكوين الأسرة بعد الزواج فعندما يحدث تأخر فى حدوث الحمل بعد الزواج تنتج بعض المشاكل الاسرية والأجتماعية، كذلك يزيد القلق يحدث بين الأزواج الذين سبق لهم انجاب طفل ولا يستطيعون الحمل والإنجاب مرة أخرى.. وتختلف أسباب تأخر الحمل من حالة إلى أخرى نظرا لأن ذلك يتوقف على السبب وراء تأخر الإنجاب.

حول ذلك يقول دكتور محمد عبد المنعم حجازى اخصائى أمراض النساء والتوليد والمناظير بمستشفى الايطالى، إن مشكلة تأخر الحمل من أكثر الشكاوى بين عيادات الأطباء خاصة الازواج الجدد نتيجة القلق والتوتر سواء بسبب ضغط الأهالى والأقارب أو قلق الزوجين من عدم حدوث حمل.

ويستكمل هناك بعض الحالات التى لا تعانى من وجود أسباب مرضية تمنع فرص حدوث حمل فقط وهناك من يعانى من وجود بعض الاضطرابات ومشاكل مرضية التى تتعلق بمشاكل بالهرمونات أو الإصابة ببعض الأمراض العضوية التى تقلل من فرص حدوث حمل.

وأضاف د. محمد قائلا: "العامل النفسى السيئ والتعرض للضغط العصبى وقلق وخوف الزوجين من تأخر الحمل أحد عوامل المسبب لمضاعفة مشكلة تأخر الإنجاب أيا كان نسببها نفسى أو عضوى.

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