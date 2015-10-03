قائد الجيش الباكستاني : لن نسمح بـ “أدنى وجود” لداعش

أعلن قائد الجيش الباكستاني الجنرال رحيل شريف، اليوم، أن بلاده لن تسمح بـ أدنى وجود” لتنظيم داعش، معتبراً أنه يشكل تهديداً اكبر من تنظيم القاعدة.

وقال شريف، في كلمة أمام المعهد الملكي لدراسات الدفاع والأمن في لندن أمس الجمعة: “في ما يتعلق بداعش لن تسمح باكستان بأدنى وجود له”.

وأضاف شريف “هناك أشخاص في إسلام أباد يريدون إظهار الولاء لداعش وهذه ظاهرة خطيرة للغاية”.

وأضاف أن التنظيم المتطرف يشكل تحدياً أكبر من القاعدة وقال “أشعر بأن التحدي المقبل هو داعش، إنه اسم أكبر، القاعدة كانت اسما لكن داعش هو اليوم اسم أكبر”.

وشدد الجنرال المعروف بتصديه للمتمردين في المناطق القبلية بشمال غرب البلاد على الحدود مع افغانستان وللعصابات الإجرامية في كراتشي على اهمية المصالحة بين حركة طالبان افغانستان والحكومة في كابول.

وقال إن “هذه المصالحة في أفغانستان مهمة للغاية، وإذا لم نقم بها كما يجب وانقسمت طالبان أفغانستان فسيتجهون إلى التنظيم الأكبر وهو داعش”.

وتراجعت أعمال العنف المرتبطة بالمتمردين في باكستان بشكل كبير هذه السنة، وسجل العام 2015 ادنى حصيلة قتلى في صفوف المدنيين والقوات الأمنية منذ 2007 مع اعلان قيام حركة طالبان الباكستانية.

في المقابل، ارتفع في شكل كبير عدد الضحايا المدنيين في افغانستان، إثر انسحاب الوحدات المقاتلة لحلف شمال الاطلسي في نهاية 2014.

أ ف ب