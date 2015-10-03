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غدًا.. استئناف برديس وشاكيرا على قرار حبسهن 6 أشهر

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غدًا.. استئناف برديس وشاكيرا على قرار حبسهن 6 أشهر غدًا.. استئناف برديس وشاكيرا على قرار حبسهن 6 أشهر

برديس وشاكيرا

تنظر محكمة «جنح مستأنف العجوزة»، غدًا الأحد، الاستئناف المقدم من المغنية “شاكيرا” بطلة كليب الفلفل والكمون، والراقصة “برديس” بطلة كليب يا واد يا تقيل، على حكم حبسهن 6 أشهر لكل منهن مع الشغل والنفاذ، لآدنتهما بتهم تتعلق بالتحريض على الفسق والفجور والترويج للعري عبر  مقاطع ” كليبات” خادشة للحياء.

كانت محكمة اول درجة برئاسة المستشار محمد فتحي، قضت بمعاقبة المتهمين بقرارها المتقدم. وجاء قرار المحكمة بعد أن حققت النيابة العامة بلاغًا من محمد النمر المحامي، اتهم فيه  برديس وشاكيرا بالتحريض على الفسق والفجور والترويج للأعمال المنافية من خلال كليبات فاضحة، وأنهما أسئن إلى صورة المرأة المصرية في الخارج.

 

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