غدًا.. استئناف برديس وشاكيرا على قرار حبسهن 6 أشهر

تنظر محكمة «جنح مستأنف العجوزة»، غدًا الأحد، الاستئناف المقدم من المغنية “شاكيرا” بطلة كليب الفلفل والكمون، والراقصة “برديس” بطلة كليب يا واد يا تقيل، على حكم حبسهن 6 أشهر لكل منهن مع الشغل والنفاذ، لآدنتهما بتهم تتعلق بالتحريض على الفسق والفجور والترويج للعري عبر مقاطع فيديو ” كليبات” خادشة للحياء.

كانت محكمة اول درجة برئاسة المستشار محمد فتحي، قضت بمعاقبة المتهمين بقرارها المتقدم. وجاء قرار المحكمة بعد أن حققت النيابة العامة بلاغًا من محمد النمر المحامي، اتهم فيه برديس وشاكيرا بالتحريض على الفسق والفجور والترويج للأعمال المنافية من خلال كليبات فاضحة، وأنهما أسئن إلى صورة المرأة المصرية في الخارج.