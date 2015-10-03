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مقتل فلسطيني و إسرائيلين في هجوم مسلح بالقدس

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مقتل فلسطيني و إسرائيلين في هجوم مسلح بالقدس مقتل فلسطيني و إسرائيلين في هجوم مسلح بالقدس

أرشيفية

قتل إسرائيليان،  وأصيب اثنان آخران بيد فلسطيني قتل لاحقا برصاص الشرطة الإسرائيلية، السبت، في البلدة القديمة بالقدس.
> و ذكرت ” سكاي نيوز”،  أن الشرطة الإسرائيلية،  قالت إن 3 إسرائيليين أصيبوا في هجوم نفذه فلسطيني في البلدة القديمة في القدس، قبل أن تطلق عناصر الشرطة النار عليه. وقد اقتحمت الشرطة الإسرائيلية ساحات المسجد الأقصى لتجبر الفلسطينين على الخروج وتعتقل العشرات منهم.

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