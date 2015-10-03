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مصدر بالداخلية: استشهاد شرطيين بنيران مجهولين بسيناء والأمن يلاحق الجناة

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مصدر بالداخلية: استشهاد شرطيين بنيران مجهولين بسيناء والأمن يلاحق الجناة مصدر بالداخلية: استشهاد شرطيين بنيران مجهولين بسيناء والأمن يلاحق الجناة
أكد مصدر أمنى استشهاد شرطيين فى سيناء عقب إطلاق مجهولين الرصاص عليهما، موضحا أن أجهزة الأمن أغلت عدة شوارع بمحيط مكان الحادث، وتمشط عدة مناطق بحثاً عن الجناة.

وأضاف المصدر: "تشكل فريق بحث من أجهزة الأمن بالتنسيق مع مديرية أمن شمال سيناء للوقوف على الحادث وملابساته وسرعة ضبط الجناة".

وكانت أجهزة الأمن بسيناء حققت نجاحات أمنية كبيرة خلال الفترة الماضية، ونجحت فى ضبط أخطر الكوادر الإرهابية وتدمير مخازن المتفجرات والسيطرة على مقار الجماعات الإرهابية، الأمر الذى جعل بعض العناصر المتطرفة تستهدف بعض الشرطيين كرد فعل على الضربات الأمنية للإرهاب على أرض الفيروز.

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مصر 365