يوسف الحسينى:"كنت هاخد حقى بإيدى من الإخوان بس الرئيس قال لى إحنا سلميين"

قال الإعلامى يوسف الحسينى، إن الهدف من اعتداء عناصر جماعة الإخوان الإرهابية على الوفد الإعلامى بنيويورك خلال تغطيته زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للأمم المتحدة هو إرهاب الإعلاميين.. وتكميم أفواههم حتى لا يكشفوا مخططات الجماعة الإرهابية، وتابع: "دول عبط ومهاطيل وجبناء لا يستطيعون المواجهة.. دائماً ما يأتون من الخلف حتى لا نستمر فى بناء مصر المستقبل، وهذا لن يحدث.. نحن مكملين".

وأضاف "الحسينى"، خلال تقديمه لبرنامج "السادة المحترمون"، المذاع عبر فضائية "ontv"، أنه من الشخصيات، التى لا يمكن أن تضيع حقها، وتابع: "الحقيقة أنا جبت أسماء وعناوين المعتدين وعناوين زوجاتهم ومدارس أبنائهم وأماكن عملهم وكنت هاخد حقى بإيدى".

ولفت الإعلامى إلى أنه قال للرئيس السيسى، خلال لقائه به فى اليوم الثانى لعيد الأضحى المبارك: "مش هسيب حقى" فقال له "نحن سلميين وسنأخذ حقنا بالقانون".

وشدد على أنه أقام دعاوى قضائية من خلال الدوائر الرسمية ضد العناصر الإرهابية، التى اعتدت على الوفد الإعلامى المرافق للرئيس فى الأمم المتحدة.