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إصابة أمين شرطة أطلق عليه مجهولون النيران بالفيوم

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إصابة أمين شرطة أطلق عليه مجهولون النيران بالفيوم إصابة أمين شرطة أطلق عليه مجهولون النيران بالفيوم
أصيب أمين شرطة بمحافظة الفيوم عقب قيام مجهولين باستهدافه وإطلاق النيران عليه بالطريق الدائرى بمدينة الفيوم، وتم نقله فى حالة خطرة إلى مستشفي الفيوم العام، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وكان اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من مستشفى الفيوم العام بوصول أمين شرطة يدعى سالم جمعة مصطفى 27 سنة من قرية الإعلام مصاب بطلقات نارية فى أماكن متفرقة من جسده، وتبين أنه يقيم بقرية الإعلام بمركز الفيوم، واستهدفه مجهولون أثناء عودته من عمله وأطلقوا عليه النيران وأصابوه ويتم عمل الإسعافات اللازمة له الآن بمستشفى الفيوم العام.

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مصر 365