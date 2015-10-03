أخبار عاجلة

ميركل وهولاند يدعمان الضربة الأمريكية على سوريا -
8 الصبح - لقاء مع متحدي الإعاقة د/إيمان كريم والكابتن حسن محمد حول تحديهم لإعاقة الكرسي المتحرك -
هذه الحالة تفتح شهيتك على المأكولات الضارة بالصحة.. كيف تتجنبها؟ -
الجيش السوري: سقوط ستة قتلى في الضربة الأميركية -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
مساء الأنوار: التدخل الجراحي المحدود في العمود الفقري .. د. محمد إبراهيم رشيد -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو - مورينيو يتحدث عن رحيله من تشيلسي.. ويؤكد: أنا أفضل مدرب في تاريخ هذا النادي

Google+ Print
بالفيديو - مورينيو يتحدث عن رحيله من تشيلسي.. ويؤكد: أنا أفضل مدرب في تاريخ هذا النادي بالفيديو - مورينيو يتحدث عن رحيله من تشيلسي.. ويؤكد: أنا أفضل مدرب في تاريخ هذا النادي

تحدث جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي عن إمكانية رحيله عن تدريب الفريق وذلك بعد الهزيمة التي تلقاها أمام ساوثامبتون يوم السبت.

وهُزم تشيلسي أمام ساوثامبتون بثلاثة أهداف لهدف في المبارة التي جمعت بينهما في ثامن جولات الدوري الإنجليزي بملعب ستامفورد بريدج.

هزيمة تشيلسي جعلته يحتل المركز الـ16 في جدول الترتيب برصيد ثماني نقاط.

وتحدث مورينيو عقب نهاية المباراة لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية قائلا:"لن أهرب من النادي لن أستقيل".

وأضاف"إذا أردتم رحيلي فعلى إدارة النادي إقالتي".

وواصل"إذا أرادت الإدارة إقالتي فلتفعل، ولكنهم بذلك يقيلون أفضل مدرب في تاريخ هذا النادي، هذه لحظة حاسمة في تاريخ تشيلسي يجب علينا أن نتحد سويا".

وأكمل"الحكام خائفون من إعطاء أي قرارات لصالح تشيلسي وذلك بسبب الإعلاميين".

وأردف"إذا أراد الاتحاد الإنجليزي معاقبتي فليفعل، ولكنهم لا يعاقبون المدربين الآخرين".

وأتم"المسافة بيننا وبين المتصدر بعيدة للغاية لكن أنا واثق من إننا سوف ننهي الموسم في أحد المراكز الأربعة الأولى".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس

بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري

بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري