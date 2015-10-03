بالفيديو - مورينيو يتحدث عن رحيله من تشيلسي.. ويؤكد: أنا أفضل مدرب في تاريخ هذا النادي

تحدث جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي عن إمكانية رحيله عن تدريب الفريق وذلك بعد الهزيمة التي تلقاها أمام ساوثامبتون يوم السبت.

وهُزم تشيلسي أمام ساوثامبتون بثلاثة أهداف لهدف في المبارة التي جمعت بينهما في ثامن جولات الدوري الإنجليزي بملعب ستامفورد بريدج.

هزيمة تشيلسي جعلته يحتل المركز الـ16 في جدول الترتيب برصيد ثماني نقاط.

وتحدث مورينيو عقب نهاية المباراة لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية قائلا:"لن أهرب من النادي لن أستقيل".

وأضاف"إذا أردتم رحيلي فعلى إدارة النادي إقالتي".

وواصل"إذا أرادت الإدارة إقالتي فلتفعل، ولكنهم بذلك يقيلون أفضل مدرب في تاريخ هذا النادي، هذه لحظة حاسمة في تاريخ تشيلسي يجب علينا أن نتحد سويا".

وأكمل"الحكام خائفون من إعطاء أي قرارات لصالح تشيلسي وذلك بسبب الإعلاميين".

وأردف"إذا أراد الاتحاد الإنجليزي معاقبتي فليفعل، ولكنهم لا يعاقبون المدربين الآخرين".

وأتم"المسافة بيننا وبين المتصدر بعيدة للغاية لكن أنا واثق من إننا سوف ننهي الموسم في أحد المراكز الأربعة الأولى".