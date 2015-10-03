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#في_إنجلترا – شبح كارثة موسم 79 يطارد تشيلسي

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#في_إنجلترا – شبح كارثة موسم 79 يطارد تشيلسي #في_إنجلترا – شبح كارثة موسم 79 يطارد تشيلسي

مرت ثماني جولات من الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري، ولم يجمع تشيلسي حامل اللقب سوى ثماني نقاط حتى الآن لتكون هي أسوأ بداية في تاريخه منذ 39 عاما.

وكان تشيلسي قد واصل سقوطه وذلك بعدما هُزم أمام ساوثامبتون بثلاثة أهداف في ثامن جولات الدوري الإنجليزي التي أقيمت يوم السبت بملعب ستامفورد بريدج.

وما حققه فريق المدرب جوزيه مورينيو حتى الآن يجعله يخاف من شبح موسم 1979-1978 الكارثي.

فخلال ذلك الموسم جمع تشيلسي ثماني نقاط في أول ثماني جولات وفي نهايته احتل الفريق اللندني المركز الـ22 والأخير في جدول الترتيب وهبط للدرجة الثانية بعدما جمع 20 نقطة فقط.

فهل ينجو مورينيو بتشيلسي من مصير ذلك الموسم الكارثي، أم يكون للتاريخ حكم آخر؟

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