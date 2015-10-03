أجويرو: النقاط الثلاث أهم من أهدافي الـ5

(إفي): أكد مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي سعادته بالأهداف الخمسة التي سجلها في فوز فريقه على نيوكاسل بستة أهداف لواحد بالـ"بريميير ليج"، مشيرا في نفس الوقت إلى أن النقاط الثلاثة التي جاءت من هذا الفوز هي الأهم.

وقال اللاعب في تصريحات لقناة النادي "يجب علينا مواصلة اللعب بنفس الطريقة".

وأبدى أجويرو سعادته لأنه لم يسجل في الـ"بريميير ليج" منذ 16 أغسطس حينما هز شباك تشيلسي.

وأضاف اللاعب "اليوم وقف التوفيق بجانبي والآن سأذهب للمنتخب، أهم شيء كان الفوز لخوض مباريات التصفيات بهدوء".

يشار إلى أن اللاعب الأرجنتيني يعد ثاني لاعب في تاريخ سيتي يسجل خمسة أهداف في مباراة واحدة بالـ"بريميير" بعد تومي جونسون الذي فعل هذا الأمر أمام إيفرتون في 1928.

وأصبح أجويرو ثالث أسرع لاعب يصل لـ80 هدف في الدوري الإنجليزي بعد آلان شيرار والهولندي رود فان نيستلروي.(