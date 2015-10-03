أخبار عاجلة

ميركل وهولاند يدعمان الضربة الأمريكية على سوريا -
8 الصبح - لقاء مع متحدي الإعاقة د/إيمان كريم والكابتن حسن محمد حول تحديهم لإعاقة الكرسي المتحرك -
هذه الحالة تفتح شهيتك على المأكولات الضارة بالصحة.. كيف تتجنبها؟ -
الجيش السوري: سقوط ستة قتلى في الضربة الأميركية -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
مساء الأنوار: التدخل الجراحي المحدود في العمود الفقري .. د. محمد إبراهيم رشيد -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

أجويرو: النقاط الثلاث أهم من أهدافي الـ5

Google+ Print
أجويرو: النقاط الثلاث أهم من أهدافي الـ5 أجويرو: النقاط الثلاث أهم من أهدافي الـ5

(إفي): أكد مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي سعادته بالأهداف الخمسة التي سجلها في فوز فريقه على نيوكاسل بستة أهداف لواحد بالـ"بريميير ليج"، مشيرا في نفس الوقت إلى أن النقاط الثلاثة التي جاءت من هذا الفوز هي الأهم.

وقال اللاعب في تصريحات لقناة النادي "يجب علينا مواصلة اللعب بنفس الطريقة".

وأبدى أجويرو سعادته لأنه لم يسجل في الـ"بريميير ليج" منذ 16 أغسطس حينما هز شباك تشيلسي.

وأضاف اللاعب "اليوم وقف التوفيق بجانبي والآن سأذهب للمنتخب، أهم شيء كان الفوز لخوض مباريات التصفيات بهدوء".

يشار إلى أن اللاعب الأرجنتيني يعد ثاني لاعب في تاريخ سيتي يسجل خمسة أهداف في مباراة واحدة بالـ"بريميير" بعد تومي جونسون الذي فعل هذا الأمر أمام إيفرتون في 1928.

وأصبح أجويرو ثالث أسرع لاعب يصل لـ80 هدف في الدوري الإنجليزي بعد آلان شيرار والهولندي رود فان نيستلروي.(

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع