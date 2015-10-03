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مفاجأة.. الخلية الإرهابية "المصفاة" بأوسيم خططت لضرب البلاد بسلسلة تفجيرات تزامنا مع الانتخابات البرلمانية.. الإرهابيون عاشوا فى سيناء وأقاموا معسكرات تدريب بالواحات وتلقوا تكليفات من أشرف الغرباوى

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مفاجأة.. الخلية الإرهابية "المصفاة" بأوسيم خططت لضرب البلاد بسلسلة تفجيرات تزامنا مع الانتخابات البرلمانية.. الإرهابيون عاشوا فى سيناء وأقاموا معسكرات تدريب بالواحات وتلقوا تكليفات من أشرف الغرباوى مفاجأة.. الخلية الإرهابية "المصفاة" بأوسيم خططت لضرب البلاد بسلسلة تفجيرات تزامنا مع الانتخابات البرلمانية.. الإرهابيون عاشوا فى سيناء وأقاموا معسكرات تدريب بالواحات وتلقوا تكليفات من أشرف الغرباوى
كشفت مصادر أن أجهزة الأمن أحبطت أكبر مخطط إرهابى، خلال الفترة الحالية، بقتل 9 كوادر منذ أيام داخل إحدى مزارع منطقة أوسيم بالجيزة، سبق تورطهم فى استهداف قنصلية إيطاليا وسط القاهرة وتفجير محيط الأمن الوطنى بشبرا الخيمة.

الإرهابيون خططوا لتنفيذ تفجيرات قبل الانتخابات


>المعلومات تؤكد أن الخلية النوعية أعدت أكبر مخطط لتنفيذ تفجيرات تزامنًا مع الانتخابات البرلمانية المقبلة لتعطيل أخطر استحقاق فى خريطة الطريق، وفى سبيل ذلك تسللوا من منطقة سيناء، وأقاموا معسكرات للتدريب على حمل السلاح وتصنيع المتفجرات واستهداف المبانى الحيوية بمنطقة الواحات الجبلية، كما سافروا عدة مرات إلى ليبيا والتقوا الجماعات التكفيرية، وتلقوا تعليمات مشددة من التكفيرى الهارب أشرف الغرباوى باستهداف أكبر عدد من المنشآت والمواقع الشرطية فى قبل الانتخابات البرلمانية.

وتسلل أعضاء الخلية الإرهابية من الواحات بعد تلقيهم للتدريبات إلى مزرعة فى مدينة أوسيم وكانوا يستعدون لحلق اللحى وخلع الجلباب وارتداء ملابس عادية للتحرك بسهولة وسط المواطنين، ورسموا خطط مهاجمة المواقع الشرطية بتقسيم أنفسهم إلى 3 خلايا تتحرك كل منهم لاستهداف مكان حيوى وتفجره بواسطة قنابل أعدوها لذلك، ونجحوا فى الحصول على أحزمة ناسفة وفخخوا سيارتين داخل المزرعة لتحقيق مآربهم، إلا أن سرعة وصول أجهزة الأمن حالت دون تحقيق مخططهم الإرهابى لضرب البلاد بسلسلة من التفجيرات قبل الانتخابات البرلمانية بأيام قليلة تزامنا مع وصول المراقبين الأجانب لمصر لمتابعة عمليات الاقتراع.

أجهزة الأمن قتلت الإرهابيين قبل تنفيذ مخططاتهم


>كانت الأجهزة الأمنية داهمت وكر اختباء العناصر لضبطهم عقب استصدار إذن من نيابة أمن الدولة العليا، وأثناء استشعارهم باقتراب القوات بادروا بإطلاق الأعيرة بكثافة وإلقاء العديد من العبوات المتفجرة تجاهها، ما دفع القوات للتعامل معهم لعدة ساعات، أسفر الاشتباك عن مصرع (9) من العناصر الإرهابية تبين ارتداء ثلاثة منهم أحزمة ناسفة والعثور بوكر اختبائهم على (4) بندقية آلية عيار 7,62×39مم و (9) خزينة تحوى كمية من الطلقات من ذات العيار وكمية من العبوات المتفجرة والقنابل اليدوية يجرى التعامل معهم بمعرفة خبراء المفرقعات وسيارتين ماركة "تويوتا" دفع رباعى، ودراجة نارية بدون لوحات معدنية والعديد من الأوراق التنظيمية، كما نتج عن التعامل إصابة 3 ضباط واثنين من المجندين بطلقات وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.

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مصر 365

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