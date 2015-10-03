9 مرشحين بدائرة أشمون فى المنوفية يعتمدون على التربيطات العائلية
تعد دائرة أشمون بالمنوفية، من أشرس الدوائر الانتخابية، إذ يشتد الصراع على 4 مقاعد فى 66 قرية، بالإضافة إلى مدينة أشمون بإجمالى أصوات تبلغ نحو 500 ألف ناخب.إعلان - Ads إعلان - Ads
>يتصدر المشهد محمود الخشن عضو مجلس الشورى السابق والذى يحظى بشعبية فى جميع أنحاء الدائرة، لما يملكه من علاقات قوية بجميع عائلات المركز الكبرى بالاضافة إلى تشغيله الشباب فى مصانع الأسمدة التى يمتلكها شقيقه المهندس محمد الخشن، واعتماده على الخدمات التى قدمها للقرى منذ تولية فترة عضو مجلس الشورى من توصيل كهرباء للمناطق النائية والبعيدة عن الكتلة السكنية على حسابه الخاصة والأخرى على تكلفة وزارة الكهرباء.
>ويأتى الدكتور عبد العزيز حماد رئيس منظمة الشعوب والبرلمانية العربية فى المركز الثانى بسبب تربيطاته مع كبار العائلات فى قرية طليا أكبر قرى المركز التصويتية مثل عائلة نافع وعائلات من القرى الأخرى بالإضافة إلى تنظيم جولات يومية على قرى الدائرة للاستفسار عن مشاكلهم والمساعدة فى حلها عن طريق علاقاته القوية بالمسئولين فى الدولة وليس فقط فى محافظة المنوفية.
>كما يأتى فى الصدارة أيضا المهندس فيصل أبو العز، نائب رئيس مجلس إدارة شركة غاز مصر ورئيس شركة جاز مترو الحالى، وشقيق المستشار عبد الله أبو العز، ويعتمد على ما قدمه من خدمات لعدد كبير من شباب أشمون بتعيينهم فى شركات البترول، بالإضافة إلى العلاقات المتشعبة بكبار جميع عائلات قرى المركز، حيث يقوم المرشح بعمل تربيطات منذ انطلاق المارثون الانتخابى السابق وحتى الان ينظم كل خميس وجمعة وسبت من كل أسبوع جولات بمعظم قرى الدائرة لحشد الأصوات الانتخابية لصالحه.
>ودخل فى الصراع المرشح السابق صابر عبد القوى عمدة قرية الكوادى، والذى يدخل حلبة المنافسة معتمدًا على محبة أهالى قرى المركز له، خاصة أنه يقوم بحل مشاكل الأفراد عن طريق المجالس العرفية، بالإضافة إلى تقديم خدمات للأهالى، والخروج معهم فى الأزمات والتواجد معهم بالقرية.
>كما يراهن المهندس فوزى عبد الصمد نقيب الاتصالات على مستوى مصر فى الحصول على مقعد من مقاعد البرلمان ويعتمد على تربيطات مع كبار العائلات فى فرص عمل لهم بقرى الدائرة بالاضافة الى مساعدة الشاب.
>ويدخل الصراع المرشح حسين الطباخ مرشح حزب "مستقبل وطن" ويعتمد على تربيطات لدى معظم عائلات قرى المركز والمدينة وقدم خدمات للأهالى وقت ماكان عضوا بالمجلس المحلى.
>كما يدخل حامد سماحة عضو مجلس الشعب السابق فى دائرة أشمون 2010 فى الصراع ويستغل علاقاته القوية بكبار عائلات القرى والمركز لحشد الاصوات لصالحه.
>وتدخل السباق أميرة لطفى سيد أحمد وشهرتها أميرة زيدان أخصائية اجتماعية رمز "المروحة" معتمدة على عائلتها العريقة وتربيطات مع كبرى العائلات فى مركز أشمون وخدمة الأهالى.
>عفاف مبروك محمد مبروك وكيلة مدرسة بيجام الثانوية بنات فردى مستقل رمز "اللولؤة"، دخلت السباق معتمدة على تربيطات العائلات، وشاركت فى الحياة السياسية خلال ثورتى 25 يناير و30 يونيو.
>
محمود الشخن عضو مجلس الشورى السابق
>يتصدر المشهد محمود الخشن عضو مجلس الشورى السابق والذى يحظى بشعبية فى جميع أنحاء الدائرة، لما يملكه من علاقات قوية بجميع عائلات المركز الكبرى بالاضافة إلى تشغيله الشباب فى مصانع الأسمدة التى يمتلكها شقيقه المهندس محمد الخشن، واعتماده على الخدمات التى قدمها للقرى منذ تولية فترة عضو مجلس الشورى من توصيل كهرباء للمناطق النائية والبعيدة عن الكتلة السكنية على حسابه الخاصة والأخرى على تكلفة وزارة الكهرباء.
عبد العزيز حماد يكثف من جولاته
>ويأتى الدكتور عبد العزيز حماد رئيس منظمة الشعوب والبرلمانية العربية فى المركز الثانى بسبب تربيطاته مع كبار العائلات فى قرية طليا أكبر قرى المركز التصويتية مثل عائلة نافع وعائلات من القرى الأخرى بالإضافة إلى تنظيم جولات يومية على قرى الدائرة للاستفسار عن مشاكلهم والمساعدة فى حلها عن طريق علاقاته القوية بالمسئولين فى الدولة وليس فقط فى محافظة المنوفية.
فيصل أبو العز
>كما يأتى فى الصدارة أيضا المهندس فيصل أبو العز، نائب رئيس مجلس إدارة شركة غاز مصر ورئيس شركة جاز مترو الحالى، وشقيق المستشار عبد الله أبو العز، ويعتمد على ما قدمه من خدمات لعدد كبير من شباب أشمون بتعيينهم فى شركات البترول، بالإضافة إلى العلاقات المتشعبة بكبار جميع عائلات قرى المركز، حيث يقوم المرشح بعمل تربيطات منذ انطلاق المارثون الانتخابى السابق وحتى الان ينظم كل خميس وجمعة وسبت من كل أسبوع جولات بمعظم قرى الدائرة لحشد الأصوات الانتخابية لصالحه.
صابر عبد القوى
>ودخل فى الصراع المرشح السابق صابر عبد القوى عمدة قرية الكوادى، والذى يدخل حلبة المنافسة معتمدًا على محبة أهالى قرى المركز له، خاصة أنه يقوم بحل مشاكل الأفراد عن طريق المجالس العرفية، بالإضافة إلى تقديم خدمات للأهالى، والخروج معهم فى الأزمات والتواجد معهم بالقرية.
فوزى عبد الصمد
>كما يراهن المهندس فوزى عبد الصمد نقيب الاتصالات على مستوى مصر فى الحصول على مقعد من مقاعد البرلمان ويعتمد على تربيطات مع كبار العائلات فى فرص عمل لهم بقرى الدائرة بالاضافة الى مساعدة الشاب.
حسين الطباخ
>ويدخل الصراع المرشح حسين الطباخ مرشح حزب "مستقبل وطن" ويعتمد على تربيطات لدى معظم عائلات قرى المركز والمدينة وقدم خدمات للأهالى وقت ماكان عضوا بالمجلس المحلى.
حامد سماحة
>كما يدخل حامد سماحة عضو مجلس الشعب السابق فى دائرة أشمون 2010 فى الصراع ويستغل علاقاته القوية بكبار عائلات القرى والمركز لحشد الاصوات لصالحه.
أميرة زيدان
>وتدخل السباق أميرة لطفى سيد أحمد وشهرتها أميرة زيدان أخصائية اجتماعية رمز "المروحة" معتمدة على عائلتها العريقة وتربيطات مع كبرى العائلات فى مركز أشمون وخدمة الأهالى.
عفاف مبروك
>عفاف مبروك محمد مبروك وكيلة مدرسة بيجام الثانوية بنات فردى مستقل رمز "اللولؤة"، دخلت السباق معتمدة على تربيطات العائلات، وشاركت فى الحياة السياسية خلال ثورتى 25 يناير و30 يونيو.
وتدخل المنافسة حنان عبد الغنى شكر الحاصلة على بكالوريوس خدمة اجتماعية رمز "الفراشة" نظرا لخدماتها للأهالى.
>
المهندس فيصل أبو العز
>
محمود الخشن
>