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بالصور.. حملة أمنية لإزالة الإشغالات فى أبوصوير بالإسماعيلية

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بالصور.. حملة أمنية لإزالة الإشغالات فى أبوصوير بالإسماعيلية بالصور.. حملة أمنية لإزالة الإشغالات فى أبوصوير بالإسماعيلية
شنت مديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير وشرطة المرافق، حملة أمنية لإزالة الاشغالات وتنفيذ قرارات إزالة بدائرة مركز أبوصوير.

وتلقى اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء محمود خليل، مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام العقيد عادل صيام، مدير شرطة المرافق، والرائد بهاء مغاورى، رئيس مباحث المرافق، والقوة المرافقة لهما بشن حملة لإزالة الإشغالات بأبوصوير.

وأسفرت نتائج الحملة عن تنفيذ 12 قرار إزالة مخالفة صادرة عن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير وتحرير132 محضر إشغال طريق ومزاولة نشاط بدون ترخيص وبيئة، ورفع رفع عدد 72 حالة إشغال بمعرفة أصحابهم.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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