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ضبط 4 أطنان مخلل مشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى بـ"زفتى"

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ضبط 4 أطنان مخلل مشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى بـ"زفتى" ضبط 4 أطنان مخلل مشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى بـ"زفتى"
تمكن ضباط إدارة مباحث بالغربية من ضبط 4 أطنان مخلل يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، داخل مصنع مخلل بقرية حنون مركز زفتى قبل بيعها للمواطنين.

وتلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية إخطارا من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية بتمكن ضباط الإدارة من ضبط أيمن م ص 31سنة صاحب مصنع مخللات بقرية حنون – مركز زفتى – مقيم عزبة الغرابلى – بندر زفتى وبحوزته ( 50 برميل ) معبأة بالمخللات وزن البرميل 80 كيلوجراما بدون بيانات معدة للبيع ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، تحرر المحضر 30290 جنح مركز زفتى وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

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مصر 365

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