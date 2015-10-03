ضبط 4 أطنان مخلل مشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى بـ"زفتى"

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالغربية من ضبط 4 أطنان مخلل يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، داخل مصنع مخلل بقرية حنون مركز زفتى قبل بيعها للمواطنين.إعلان - Ads إعلان - Ads
وتلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية إخطارا من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية بتمكن ضباط الإدارة من ضبط أيمن م ص 31سنة صاحب مصنع مخللات بقرية حنون – مركز زفتى – مقيم عزبة الغرابلى – بندر زفتى وبحوزته ( 50 برميل ) معبأة بالمخللات وزن البرميل 80 كيلوجراما بدون بيانات معدة للبيع ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، تحرر المحضر 30290 جنح مركز زفتى وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.