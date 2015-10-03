الأمن التونسي يطلق سراح متحدث «أنصار الشريعة» المحظورة بعد تبرئته

أطلق «الأمن التونسي»، اليوم السبت، سراح الناطق الرسمي باسم «أنصار الشريعة» المحظورة، سيف الدين الرايس، بعدما جرى إيقافه من فرقة مقاومة الإرهاب بالقرجاني لإنهاء إجراءات التفتيش.

وكانت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الإبتدائية بتونس قد أصدرت أمس الجمعة، بحسب وكالة أنباء «الشرق الأوسط»، حكمًا يقضي ببراءة “الرايس” وإطلاق سراحه في التهم المنسوبة إليه والمتعلقة بالانتماء إلى تنظيم إرهابي والإعداد لعمليات إرهابية وذلك على خلفية شريط الفيديو الذي نشر على شبكة التواصل الاجتماعي وقيل أنه كان يمجد فيه تنظيم «داعش» الإرهابي بالإضافة إلى جمع تبرعات وأموال لفائدة تنظيم إرهابي.

وقال أنور أولاد علي، محامي الرايس – في تصريح إعلامي – إن هيئة المحكمة أنصفت موكله وقضت ببراءته، بعد نحو عام ونصف من الإيقاف، مضيفًا أن هيئة المحكمة لم تجد أية إثباتات في ملف الاتهام ضد الرايس، الذي كانت قد وجهت له أيضًا تهم في قضايا سابقة، و برئته المحكمة منها كذلك.