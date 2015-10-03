أخبار عاجلة

ميركل وهولاند يدعمان الضربة الأمريكية على سوريا -
8 الصبح - لقاء مع متحدي الإعاقة د/إيمان كريم والكابتن حسن محمد حول تحديهم لإعاقة الكرسي المتحرك -
هذه الحالة تفتح شهيتك على المأكولات الضارة بالصحة.. كيف تتجنبها؟ -
الجيش السوري: سقوط ستة قتلى في الضربة الأميركية -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
مساء الأنوار: التدخل الجراحي المحدود في العمود الفقري .. د. محمد إبراهيم رشيد -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

صحة سوهاج تنظم حملات تنشيطية للتطعيم ضد أنفلونزا الطيور‎

Google+ Print
صحة سوهاج تنظم حملات تنشيطية للتطعيم ضد أنفلونزا الطيور‎ صحة سوهاج تنظم حملات تنشيطية للتطعيم ضد أنفلونزا الطيور‎

الدكتور يسرى بيومي وكيل وزارة الصحة بسوهاج

قال الدكتور يسري بيومي وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إن المديرية استعدت لموسم الشتاء بعمل حملات تنشيطية للتطعيم ضد مرض أنفلونزا الطيور.

وأشار إلى أن المستهدف من هذه الحملات المدارس والعاملين بالمجال الصحي، وتقوم المديرية بالترصد لمواجهة المرض من خلال ترقب الحالات من المواطنين الذين يخالطون الطيور ويشعرون بأمراض السخونة والصداع والرعشة، وكذلك المواطنين القادمين من خارج المدينة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، إلى أن مستشفى الحميات مستعدة لاستقبال مثل هذه الحالات بتوفير الغرف داخل المستشفى والأمصال والعلاج اللازم، وذلك بعد اجراء التحاليل للمواطن والتأكد من مرضه بأنفلونزا الطيور، مؤكدًا أن جميع الوحدات الصحية متوافر بها الأمصال لمكافحة المرض.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا