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السيسى يجتمع برئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزى

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السيسى يجتمع برئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزى السيسى يجتمع برئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزى
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم بالمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، ووزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والتموين والتجارة الداخلية، والموارد المائية والرى، والاستثمار، والسياحة، والزراعة واستصلاح الأراضى، والتعاون الدولى، والبترول والثروة المعدنية، والتجارة والصناعة.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع استهدف متابعة تنفيذ تكليفات الرئيس فى اجتماع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين فى 20 سبتمبر الماضى، واستمع الرئيس خلال الاجتماع من الوزراء إلى الجهود التى تبذلها مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية بتنفيذ توجيهات الرئيس بشأن أهمية العمل على النهوض بأوضاع الاقتصاد المصرى، والمساهمة فى استحداث أدوات مبتكرة لتمويل العديد من المشروعات التنموية الكبرى التى تشهدها .

وأضاف المتحدث الرسمى، أن الاجتماع شهد استعراضًا للسياسات المالية التى يتم تنفيذها، بما يساهم فى تنفيذ وإنجاح الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة، دون المساس بمحدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية التى تعمل الدولة على توفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة، وتسعى جاهدة لوصول الدعم إلى مستحقيه.

وفى هذا الصدد، وجه الرئيس بأهمية ترشيد الاستيراد من الخارج، للحيلولة دون تشكيل أعباء على موارد الدولة من العملات الأجنبية، وخاصةً أن قوائم السلع المستوردة تضم العديد من المنتجات غير الضرورية التى يمكن توفير بدائل محلية لها بأسعار تنافسية وبجودة أفضل.

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مصر 365

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