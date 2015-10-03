بالفيديو - الصفعات على وجه مورينيو مستمرة .. ساوثامبتون يُغرق تشيلسي بثلاثية

صفعة جديدة وصدمة جديدة وضربة جديدة. ساوثامبتون يضرب تشيلسي بثلاثية مقابل هدف في ستامفورد بريدج ويكتب أول هزيمة بفارق هدفين للبرتغالي جوزيه مورينيو على ملعبه.

ساوثامبتون حل ضيفا على تشيلسي في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي. والكل انتظر عودة البلوز إلى الانتصارات ولكل صدمة جديدة قوية والسبب رجال رونالد كومان مدرب ساوثامبتون.

ساوثامبتون يقلب طاولة تشيلسي ويفوز 3-1 بفضل ستيفن ديفيس وساديو ماني وجرازيانو بيلي. بعد تقدم تشيلسي بفضل ويليان.

بداية تشيلسي

مورينيو دخل المباراة برادميل فالكاو في خط الهجوم مع تواجد بيدرو على مقاعد البدلاء.

في البداية ظهر توتر دفاع تشيلسي "كالمعتاد" ولكن لم يستفد ساوثامبتون بهذا التوتر في البداية.

ضربة البداية جاءت عن طريق تشيلسي من ركلة حرة معتادة أيضا من قدم ويليان.

في الدقيقة 10 ومن ركلة حرة هي الرابعة لويليان على التوالي وبنفس الطريقة الشباك تهتز لصالح تشيلسي.

ثغرة معتادة

وقبل نهاية الشوط الأول استغل الثنائي جرازيانو بيلي مهاجم ساوثامبتون وستيفن ديفيس لاعب الوسط ثغرة تشيلسي المعتادة مع جانب برانيسلاف إيفانوفيتش.

ديفيس استغل تمريرة بالصدر من بيلي الذي فشل إيفانوفيتش في استخلاص الكرة منه ليسدد ديفيس من لمسة واحدة بشكل رائع هزت شباك البلوز.

مزيد من التفاصيل بعد قليل