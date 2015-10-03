مرتضى منصور: "القطامى"قدم الكشف الطبى ولديه مستند بتسليمه وفؤجئ باختفائه

قال المستشار مرتضى منصور إن موكله "سيد أحمد سيد على" الشهير بـ"عمرو القطامى" قدم نتيجة الكشف الطبى للجنة العليا للانتخابات واستلم مستندا بذلك وفوجئ باختفائه وبالتالى استبعاده من قائمة مرشحى دائرة إمبابة.

وأوضح عمرو القطامى، أنه سلم اللجنة الفرعية بمحكمة الجيزة جميع الأوراق المطلوبة لترشحه عن دائرة إمبابة، فى 2 سبتمبر الماضى، وحصل على رمز العين، ما يثبت أن أوراقه كاملة، فضلا عن أنه حصل على مستند باستلام اللجنة لأوراق ترشحه .

وأشار "القطامى" إلى أنه فوجئ بعدم إدراج اسمه فى كشوف المرشحين، وباستعلامه من اللجنة العليا، قررت أنه لم يقدم نتيجة الكشف الطبى كما لم توقع زوجته على إقرار الذمة المالية، مؤكدا أن لديه مستند يدل على أنه قدم نتيجة الكشف قبل غلق باب الترشيح.

وأضاف القطامى: عند وصول الملف إلى محكمة القضاء الإدارى تبين عدم احتوائه على نتيجة الكشف الطبى فحرر محضراً بقسم شرطة الجيزة، ضد اللجنة العليا للانتخابات، مؤكدا أنه يثق فى القضاء .

كان سيد أحمد سيد على سليمان، الشهير بـ "عمرو القطامى"، تقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، يطالب بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى برفض ترشحه والقضاء بقبول أوراقه ووقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاده لعدم تقديمه الكشف الطبى وعدم توقيع زوجته على إقرار الذمة المالية.