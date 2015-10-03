ضبط 4 عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات فى بنى سويف

تمكنت مباحث مركزى شرطة مركز وقسم بنى سويف، برئاسة العميد خلف حسين، رئيس المباحث الجنائية اليوم، السبت، من ضبط أربعة عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة ومخدرات فى حملة أمنية.

تم ضبط محمد .ذ.ع 53 سنة مقيم بندر بنى سويف، وبحوزته فرد خرطوش عيار 16 وطلقتان من ذات العيار، تحرر له المحضر رقم 2015/15129 جنح قسم بنى سويف، وسلامة .س.م 40 سنة مقيم ابشنا مركز بنى سويف، وبحوزته فرد خرطوش عيار 12، تحرر له المحضر رقم 2015/6043 إدارى مركز بنى سويف.

كما تم ضبط محمد .ح.ع 28 سنة مقيم الجزيرة المرتفعة بندر بنى سويف وبحوزته (200) جم من جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار، ومبلغ مالى 835 ج حصيلة الاتجار وهاتف محمول، تحرر له المحضر رقم 2015/1343 إدارى قسم شرطة بنى سويف الجديدة، وضبط رجب .ب.ع 26 سنة مقيم الجزيرة المرتفعة بندر بنى سويف وبحوزته (60) جم من جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار، ومبلغ مالى 120 جنيها حصيلة الاتجار وهاتف محمول، وتحرر له المحضر رقم 2015/16223 إدارى قسم شرطة بنى سويف.