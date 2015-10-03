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ولي أمر تلميذة بالمنيا يتهم عامل بمحاولة التحرش بنجلته و إغتصابها

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ولي أمر تلميذة بالمنيا يتهم عامل بمحاولة التحرش بنجلته و إغتصابها ولي أمر تلميذة بالمنيا يتهم عامل بمحاولة التحرش بنجلته و إغتصابها

3 أكتوبر 2015 | 8:41 مساءً

أرشيفية

 

قرر رمضان عبد الحميد وكيل وزارة التعليم بالمنيا، إحالة عامل بمدرسة جبل الطير الإبتدائية التابعه لمركز سمالوط إلى التحقيق وإستبعاده لحين انتهاء التحقيقات، بعد اتهام ولي أمر طالبة بالصف الربع الإبتدائي بمحاولة الاعتداء على نجلته جنسيًا داخل إحدى الفصول والتحرش بها، إلا أنه تم إنقاذها.
> كان ولي أمر طالبة بمدرسة جبل الطير الإبتدائية التابعة للإدارة التعليمية بسمالوط، قد حرر محضر بمركز شرطة سمالوط حمل رقم 10331 إداري المركز، يتهم فيه عامل مدرسة يدعى “هاني .ع”  بمحاولة التعدي على نجلته بالصف الربع الإبتدائي بالمدرسة إلا أنه تم إنقاذها.
> ومن جانبها تقوم أجهزة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها بعد تردد أقوال تفيد بوجود خصومة بين والد الفتاة والعامل منذ العام الماضي، وتم عقد جلسة صلح عرفية بين الطرفين.

2015-10-03

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