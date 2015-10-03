"الغذاء والدواء" توافق على استخدام عقار كيترودا لعلاج سرطان الرئة

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" فى الثانى من شهر أكتوبر الجارى على استخدام أحد الأدوية التى تم طرحها من قبل لعلاج سرطان الرئة ذى الخلايا الضئيلة "NSCLC".

ويُعرف الدواء المضاد للسرطان باسم كيترودا "Keytruda"، ويحتوى على المادة الفعالة بيمبروليزوماب "pembrolizumab"، وتم التصديق عليه للمرة الأولى منذ عام لعلاج الأشخاص المصابين بسرطان الدم "الميلانوما"، ولكنه تم التصديق عليه مؤخراً لعلاج سرطان الرئة المتقدم، والذى وصل خلاله المرض لمرحلة متأخرة.

ويعد سرطان الرئة هو المسبب الأول للوفاة بين الأشخاص المصابين بالأورام داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ومن المتوقع أن يصاب به ما يقرب من ربع مليون شخص، وسيموت جراء الإصابة به ما يقرب من 158 ألف شخصاً.

وتم التأكد من فاعلية وآمان العقار الجديد بعد خضوع ما يزيد عن 60 شخصاً ، وكانت النتائج إيجابية، ومن أبرز الآثار الجانبية التى تعرض لها المرضى: التعب وانخفاض الشهية وضيق التنفس، وتمتلك شركة ميرك Merck الأمريكية الحق الحصرى فى تسويق الدواء الجديد.