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سامح شكرى: رفع حظر السلاح عن الحكومة الليبية يساعد على مكافحة الإرهاب

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سامح شكرى: رفع حظر السلاح عن الحكومة الليبية يساعد على مكافحة الإرهاب سامح شكرى: رفع حظر السلاح عن الحكومة الليبية يساعد على مكافحة الإرهاب
أكد سامح شكرى، وزير الخارجية المصرى، أن معنية بدرجة كبيرة بتحقيق الاستقرار فى ليبيا، لافتاً إلى أن رفع حظر السلاح عن الليبية يساعد على مكافحة الإرهاب.

وقال شكرى فى حواره ببرنامج الشارع السياسى، المذاع عبر فضائية "العربية"، إن مجلس النواب الليبى قدم كثيرا من التنازلات، ولا بد من خطط لدعم الحكومة الليبية على مقاومة الإرهاب، معربًا عن أمل مصر فى توصل الأطراف الليبية إلى اتفاق نهائى.

وأوضح وزير الخارجية المصرى، أن الحكومة والبرلمان الشرعيين قدما الكثير من التنازلات لتحقيق الاتفاق.
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مصر 365

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