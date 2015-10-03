لجنة الفيروسات الكبدية: انخفاض علاج فيروس C من 70 ألف إلى 4 آلاف جنيه

قال الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إن العلاج الجديد الخاص بمرضى الفشل الكبدى، الذى سيتم طرحه قريباً يؤخذ فى فترة علاج 3 شهور مع "سوفالدى"، ويتناول هذا الدواء المريض الذى يعانى من بداية "فشل كبدى".

وأضاف "دوس" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، على فضائية "اليوم"، أن هناك 5 برتوكولات علاجية فى الفترة المقبلة، تصب فى مصلحة الدولة والمرضى، حيث سيتم تخفيض سعر الأدوية فضلا عن الإنتاج المحلى من عقار السوفالدى وغيره، وفى خلال 6 أشهر سينخفض تكاليف علاج فيروس "سى" لتصل إلى 4 آلاف جنيه بدلا من 70 ألف جنيه فى العام المقبل.