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وزير الاتصالات: خدمة الإنترنت جيدة ولكنها ليست على المستوى المطلوب

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وزير الاتصالات: خدمة الإنترنت جيدة ولكنها ليست على المستوى المطلوب وزير الاتصالات: خدمة الإنترنت جيدة ولكنها ليست على المستوى المطلوب
قال المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن قطاع الاتصالات فى كبير جدا ويمثل قاطرة للتنمية ويؤثر على العملية التعليمية وقطاع الصحة بالدولة، لافتا إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يحتل المرتبة الثانية فى النمو والدخل بعد قطاع العقارات.

وأضاف "القاضى"، خلال حواره لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على فضائية "الحياة"، قطاع الاتصالات يساهم فى المنظومة الاقتصادية بشكل كبير، مؤكدا أن تنمية الشباب وتوفير فرص عمل إحدى أولويات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه يعمل على رفع مستوى البنية التحتية الخاصة بالمحمول والتليفون الثابت والإنترنت، حيث تم عمل قياسات خاصة بالمحطات والتواصل مع شبكات المحمول لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن الخدمة التى تقدم للمواطنين جيدة، ولكن ليست على المستوى المطلوب، وتسعى الوزارة إلى تحسينها، مضيفاً "هدفنا تقديم خدمة لائقة للمواطن سواء فى القاهرة أو فى حلايب وشلاتين".

وأشار المهندس ياسر القاضى، إلى أنه التقى بكل قيادات الوزارة ولا توجد بينه وبين أى أحد منهم مشكلة والمعيار هو العمل، لافتا إلى أن الشركة المصرية للاتصالات الآن أكثر استقراراً وأفضل مما كانت عليه منذ أسبوعين.

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