استشهاد فلسطينى بعد طعنه 4 مستوطنين فى القدس المحتلة

أفادت مصادر إعلامية باستشهاد الشاب الفلسطينى الذى نفذ عملية طعن مستوطنين اليوم السبت فى طريق الواد بالبلدة القديمة فى القدس المحتلة.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن 4 مستوطنين أصيبوا فى عملية طعن فى مدينة القدس المحتلة بينهم 2 وصفت حالتهما بالحرجة جدا، وذلك أثناء توجههم لحائظ البراق.

وأوضحت يديعوت أحرونوت، أن المنفذ طعن أول المستوطنين ويحمل مسدسا شخصيا وإصابة بجروح خطيرة جدا، وأخد مسدس الضحية وشرع بإطلاق النار على المستوطنين الآخرين بالمكان حتى أصاب 3 آخرين منهم 2 بحالة حرجة جدا.

وذكر موقع الصحيفة، أن منفذ العملية لقى حتفه متأثرا بجراحه بعد إصابته بنيران القوات الإسرائيلية.