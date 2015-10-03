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وزير القوى العاملة يبحث مطالب ممثلى الاتحادات والنقابات المستقلة

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وزير القوى العاملة يبحث مطالب ممثلى الاتحادات والنقابات المستقلة وزير القوى العاملة يبحث مطالب ممثلى الاتحادات والنقابات المستقلة
أكد جمال سرور وزير القوي العاملة، أنه مع عمال فى المقام الأول والأخير، وأن المرحلة الحالية تتطلب التكاتف، وأن تعمل والعمال وأصحاب الأعمال يدا بيد.. لكى يعم الرخاء وتتقدم مصر للأمام، وينعكس ذلك على زيادة الإنتاج وتحقيق التنمية الشاملة.

وقال "سرور" خلال لقائه مع بعض ممثلى الاتحادات والنقابات المستقلة برئاسة مالك بيومى، والدكتور أحمد خيرى، رئيس الاتحاد القومى لعمال مصر: إننا نجلس من أجل الاتفاق على بعض الأمور والمسائل التى تخدم العمل والعمال، مشيرا إلى أن المصلحة واحدة لأطراف العمل الثلاثة الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال" وهى الاستقرار فى مواقع الإنتاج المختلفة.

وأضاف، فى بيان صادر عن الوزارة، أننا نعمل من أجل حل المشاكل والمنازعات العمالية بالتسوية الودية والتفاوض والحوار الاجتماعى لاستقرار العلاقة بين طرفى العملية الإنتاجية.

وعرض ممثلو الاتحادات والنقابات المستقلة مطالبهم، ووعد الوزير بالنظر فى كل الملفات، التى تم عرضها خلال الأيام المقبلة.

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مصر 365

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