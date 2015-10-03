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ندوة إرشادية موسعة للمزارعين بمركز بلاط في الوادي الجديد‎

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ندوة إرشادية موسعة للمزارعين بمركز بلاط في الوادي الجديد‎ ندوة إرشادية موسعة للمزارعين بمركز بلاط في الوادي الجديد‎

الدكتور محسن عبد الوهاب

صرح الدكتور محسن عبد الوهاب مدير مديرية الزراعة بالوادي الجديد، أن مديرية الزراعة تنظم الأربعاء المقبل، ندوة إرشادية موسعة للمزارعين بمركز بلاط  عن الموسم الشتوي والإعداد له.
> وقال إن الندوة تتضمن توعية مزارعي مركز بلاط، عن الإعداد للموسم الشتوي المقبل، وتلافي معوقات ومشكلات الموسم الماضي، وأضاف أنه سيتم تكريم  عدد من المزارعين المتميزين في زراعتهم للموسم الشتوي الماضي، والنيلي والصيفي على هامش الندوة الإرشادية.

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