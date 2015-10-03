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مقتل 35 حوثيًا وإصابة 34 آخرين فى مواجهات مع المقاومة اليمنية بتعز

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مقتل 35 حوثيًا وإصابة 34 آخرين فى مواجهات مع المقاومة اليمنية بتعز مقتل 35 حوثيًا وإصابة 34 آخرين فى مواجهات مع المقاومة اليمنية بتعز
أفادت مصادر فى المقاومة الشعبية اليمنية اليوم السبت، بمقتل 35 مسلحاً من الحوثيين وقوات الجيش الموالى للرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح وجرح 34 آخرين فى مواجهات بمحافظة تعز 256 كم جنوب صنعاء.

وقالت المصادر ، إن هذه الحصيلة تشمل أيضاً قتلى وجرحى من الحوثيين وقوات صالح جراء الغارات الجوية التى شنها طيران التحالف العربى على مواقعهم فى تعز.

وبحسب المصادر ، فقد شن طيران التحالف العربى أكثر من 20 غارة منذ فجر اليوم السبت، على مواقع الحوثيين وقوات صالح فى "حى الزنوج" وموقع "الدفاع الجوي" وتجمعات للحوثيين فى منطقة الربيعي" و "الضباب" غربى تعز.

و أضافت أن مدينة تعز شهدت مواجهات عنيفة بين الحوثيين والمقاومة الشعبية فى "حى الزنوج" وعدد من المناطق الأخرى أسفرت عن مقتل ثلاثة مقاتلين من المقاومة الشعبية وإصابة 25 آخرين.

وفى سياق متصل، قالت المصادر، إن الحوثيين قصفوا "حى الجمهوري" ومناطق أخرى فى مدينة تعز بصواريخ الكاتيوشا، مضيفة أن القصف أسفر عن مقتل اثنين وإصابة 24 أخرين من المدنيين.

وتشهد محافظة تعز مواجهات عنيفة بين الحوثيين والمقاومة الشعبية منذ ما يقارب ستة أشهر، أدت إلى تدهور الوضع الإنسانى فى المحافظة.
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