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الفلفل الأحمر يحسن من النظر ويرفع القدرة الجنسية

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الفلفل الأحمر يحسن من النظر ويرفع القدرة الجنسية الفلفل الأحمر يحسن من النظر ويرفع القدرة الجنسية
يتميز الفلفل الأحمر بشكله الجميل الذى يزين أطباق السلطات، ولا يقتصر على هذا فقط لكن يحتوى على العديد من الفوائد للجسم.

وفى هذا السياق، أوضح الخبراء عبر الموقع الطبى “chatelaine” أن الفلفل الأحمر غنى بفيتامين (أ) لتحسين نوعية الحيوانات المنوية، وفيتامين C الذى يساعد على بناء الكولاجين فى الجلد، مما يضمن بشرة جميلة.

وأشار الخبراء إلى أن الفلفل الحلو والفلفل الحار يقدمان نفس الفوائد، ولكن هناك فائدة إضافية للفلفل الحار، وهى مادة كيميائية التى يمكن أن تنتج حرقان قوى فى الفم، وقد تبين أن هذه الحرارة تحفز زيادة تدفق الدم مما يجعله علاج فعال لزيادة الرغبة الجنسية وتخفيف الآلام.

ويحتوى الفلفل الأحمر على ما يقرب من 300 فى المئة من المدخول اليومى الخاص من فيتامين C، إضافة إلى كونه أحد مضادات الأكسدة القوية، كما أن الجسم بحاجة أيضا لفيتامين C لامتصاص الحديد.

وأضاف الباحثون أن الفلفل الأحمر يساعد فى دعم الرؤية الليلية، حيث يحتوى على نسبة عالية من فيتامين (أ)، الذى يساعد على دعم البصر صحى، وخاصة للرؤية الليلية.

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