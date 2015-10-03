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دراسة سويدية: طوال القامة أكثر عرضة للإصابة بالسرطان

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دراسة سويدية: طوال القامة أكثر عرضة للإصابة بالسرطان دراسة سويدية: طوال القامة أكثر عرضة للإصابة بالسرطان
نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها مؤخراً دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من معهد كارولينسكا السويدى، حيث أشارت أن الأشخاص طوال القامة أكثر عرضة للإصابة بالسرطان.

وأوضحت الدراسة أن كل زيادة فى الطول عن المعدل الطبيعى بمقدار 10 سم تساهم فى رفع فرص الإصابة ببعض أنواع السرطان بنسبة 30%، وقد تصل إلى 18% بالنسبة للنساء و11% بالنسبة للرجال بالنسبة لبعض الأورام.

ويعد سرطان الجلد من أكثر الأورام شيوعاً بين الأشخاص طوال القامة، حيث ترتفع فرص الإصابة به بنسبه الثلث مع كل زيادة فى الطول بمقدار 10 سم، بينما ترتفع فرص الإصابة بسرطان الثدى بنسبة 20% مع كل زيادة فى الطول 10 سم.

ونشرت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى مطلع شهر أكتوبر الجارى، وتوصل الباحثون إلى هذه النتائج بعد تقييم قاعدة بيانات تشمل 5.5 مليون سويدى من الرجال والنساء، من العام 1938 وحتى عام 1991.

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