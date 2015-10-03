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مش بس تاكل الفجل.. ده كمان ممكن تعمله عصير يظبط الكبد والكوليسترول

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مش بس تاكل الفجل.. ده كمان ممكن تعمله عصير يظبط الكبد والكوليسترول مش بس تاكل الفجل.. ده كمان ممكن تعمله عصير يظبط الكبد والكوليسترول
العصائر والسوائل الطبيعية، أهم مغذى يومى يمكن للإنسان الاستعانة به، ليس فقط لمواجهة حالات العطش والجفاف ومضاعفات ضعف ترطيب الجسم، ولكنها أيضا وسيلة للحصول على كم هائل من المعادن والفيتامينات والعناصر التى من الصعب الحصول عليها بشكل منظم لولا كوب العصير بين الوجبات أو على الريق.

الدكتور محمد المنيسى أستاذ أمراض الجهاز الهضمى والكبد بالقصر العينى وعضو جمعية أصدقاء الكبد بلندن، أكد لـ"اليوم السابع" على أن بعض العصائر الطبيعية يسهل هضمها وتمثيلها وامتصاص عناصرها بمنتهى السهولة، ما يجعل لها أهمية خاصة شريطة ألا تحتوى على مواد حافظة، أو مكسبات لون ورائحة.

وأكد منيسى على أن الفجل الذى يتناوله الكثيرين، أحد أهم الخضراوات الورقية، إضافة إلى رأسه المليئة بالفوائد والعناصر والفيتامينات، ولفت أستاذ الجهاز الهضمى إلى إمكانية تحويل الفجل إلى عصير، ليصبح مشروب طاقة حقيقي، يمد بالطاقة ويزيد معدلات الحرق، ويساعد على التخلص من دهون الجسم بشكل عام، ويخلص الكبد من فى العصارة، ما يجعله قادر على وقاية الجسم من الجلطات وارتفاع نسب الكوليسترول فى الدم، وينقى الدم من دهونه، ولذا ينصح بتناول الفجل كعصير مرتين أسبوعيا، بين وجبتنى الإفطار والغذاء.
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مصر 365

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