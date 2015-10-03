ابعد عن أغانى المهرجانات.. الصخب يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب

لو بتسمع أغانى بصوت عالى وبترقص عليها زى الأغانى الشعبى وأغانى المهرجانات خللى بالك، حيث كشفت دراسة علمية حديثة أن الأشخاص الذين يعانون من التعرض لفترة طويلة من الضوضاء الصاخبة فى العمل أو فى الأنشطة الترفيهية قد يكونوا فى خطر متزايد للإصابة بأمراض القلب.

ووجد الباحثون أن فقدان السمع الشديد، ينتج عادة عن التعرض المزمن للضوضاء، إضافة إلى ارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب.

وأوضح الباحثون أن الناس الذين يعانون من فقدان السمع الشديد هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب التاجية، بالمقارنة مع الأشخاص الذين يعانون من انخفاض السمع الطبيعى.

وقال المؤلف الرئيسى الدكتور ون تشى جان من كلية الصحة العامة بجامعة كنتاكى فى ليكسينجتون، أن هناك بحث سابق ربط التعرض للضوضاء، وخاصة فى أماكن العمل، إلى خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية وارتفاع ضغط الدم وغيرها من الأمراض.

ولكن العديد من هذه الدراسات تفتقر إلى معلومات تفصيلية حول التعرض للضوضاء الفعلى، والاعتماد بدلا من ذلك على متوسط مستويات الديسيبل حول بيئة الشخص.

>وأضاف الباحثون أن فقدان السمع هو ناتج عن التعرض للضوضاء الصاخبة مع مرور الوقت، لذلك يجب البُعد عن الأصوات العالية لتجنب خطر الإصابة بأمراض القلب.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر المنوقع الطبى الأمريكى “Health Day News”.

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