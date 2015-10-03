بشرى لمحبيها.. ابتكار أول شيكولاتة طبية قليلة الدهون والسكريات

تمكنت إحدى الشركات الأمريكية من تطوير أول قالب شيكولاتة فى العالم يتمتع بفوائد صحية وخصائص طبية مثيرة، ولا يتسبب فى أى أضرار صحية، حيث تم الاعتماد بشكل أساسى فى تصنيعها على الكاكاو، والذى يحتوى على الكثير من المعادن ومضادات الأكسدة.

وأوضح التقرير الذى نشر اليوم السبت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن الفوائد الصحية للشيكولاته تقل بشكل ملحوظ بسبب احتوائها على قدر كبير من الدهون والسكريات.

وتحتوى الشيكولاتة الجديدة على نسبة 35% فقط من السكريات والدهون، وهى نسبة منخفضة للغاية مقارنة بأنواع الشيكولاته المختلفة التى تباع داخل متاجر العالم الشهيرة، وتحتوى على الأقل على نسبة 70% من السكر والدهون.

المثير أن هذه الشيكولاتة المبتكرة ستتمتع بمذاق رائع وحلو، بعكس الشيكولاتة السوداء، والتى تحتوى على قدر قليل من الدهون والسكريات بالفعل، ولكن طعمها مر وبالتالى يُعرض الكثير من الأشخاص عن تناولها.

واعتمد الباحثون خلال تصنيع الشيكولاتة الجديدة على تحلية الكاكاو الموجود فى الشيكولاتة باستخدام أحد الأعشاب الموجودة فى بيرو وبولندا، مضيفين أنهم يبحثون حالياً تطوير نسخة أفضل من الشيكولاتة تحتوى على نسبة 10% فقط من الدهون والسكريات.