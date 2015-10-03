10 أسباب مقنعة لممارسة الرياضة بانتظام أهمها تقوية القدرة الجنسية

الرياضة من أفضل الممارسات الصحية التى تقى من الإصابة بالأمراض، وأثبتت الابحاث الطبية المتواترة الكثير من الفوائد الصحية التى تساهم فيها.إعلان - Ads إعلان - Ads
وكشف تقرير نشر مؤخراً بموقع رعاية الصحة الأمريكى عن مجموعة من الأسباب المقنعة التى تجعلك تمارس الرياضة بشكل منتظم، وهى تشمل:
وكشف تقرير نشر مؤخراً بموقع رعاية الصحة الأمريكى عن مجموعة من الأسباب المقنعة التى تجعلك تمارس الرياضة بشكل منتظم، وهى تشمل:
>- تساهم فى تعزيز قدرتك على القيام بالعلاقة الجنسية.
>- تحفز الإثارة والرغبة الجنسية.
>- تساهم فى تعزيز قدرتك على أداء أعمالك اليومية وستبهر مديرينك.
>- سوف تتمتع بقدر كبير من الطاقة والنشاط والحيوية.
>- الرياضة تعزز الخصوبة وتساهم فى تحسين فرصك الإنجابية.
>- إذا كنت تعانى من النسيان، فسوف تتعزز ذاكرتك بممارسة الرياضة.
>- سوف تتخلص من اضطرابات الأرق.
>- سوف تتخلص من الإصابة بالاكتئاب والأحاسيس السلبية التى تكونت على مدار اليوم.
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