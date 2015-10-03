10 أسباب مقنعة لممارسة الرياضة بانتظام أهمها تقوية القدرة الجنسية

الرياضة من أفضل الممارسات الصحية التى تقى من الإصابة بالأمراض، وأثبتت الابحاث الطبية المتواترة الكثير من الفوائد الصحية التى تساهم فيها.

وكشف تقرير نشر مؤخراً بموقع رعاية الصحة الأمريكى عن مجموعة من الأسباب المقنعة التى تجعلك تمارس الرياضة بشكل منتظم، وهى تشمل:

>- تساهم فى تعزيز قدرتك على القيام بالعلاقة الجنسية.

>- تحفز الإثارة والرغبة الجنسية.

>- تساهم فى تعزيز قدرتك على أداء أعمالك اليومية وستبهر مديرينك.

>- سوف تتمتع بقدر كبير من الطاقة والنشاط والحيوية.

>- الرياضة تعزز الخصوبة وتساهم فى تحسين فرصك الإنجابية.

>- إذا كنت تعانى من النسيان، فسوف تتعزز ذاكرتك بممارسة الرياضة.

>- سوف تتخلص من اضطرابات الأرق.

>- سوف تتخلص من الإصابة بالاكتئاب والأحاسيس السلبية التى تكونت على مدار اليوم.

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