فيتامين D يبنى العضلات بعد سن اليأس

كشفت دراسة علمية حديثة أن تناول مكملات فيتامين “D” تساعد فى استعادة فقدان العضلات وقوتها الكبيرة بعد سنوات من الدخول فى سن اليأس.

وقال الباحثون أن نقص فيتامين D هو مشكلة شائعة فى النساء بعد سن اليأس فى جميع أنحاء العالم، ويرتب عليه ضعف العضلات وهشاشة العظام وزيادة فرص السقوط على الأرض وكسور العظام.

ووجد الباحثون من جامعة سان باولو البرازيلية فى هذه الدراسة التى شملت على أكثر من 400 امرأة أن النساء اللواتى يتناولن المكملات الغذائية التى تحتوى على مستويات مرتفعة من فيتامين “D”، اكتسبوا 25.3 فى المئة من قوة العضلات مقارنة بانخفاض 6.8 فى المئة فى أولئك الذين تناولوا علاجا وهميا، بالإضافة إلى ذلك، كانت النساء اللاتى لا يتناولن الفيتامين D ارتفع لديهن احتمال السقوط إلى الضعف.

وأضاف الباحثون أن فيتامين “D”، يمكن الحصول عليه من المكملات الغذائية واشعة الشمس، لكن يجب التعرض لها قبل الساعة 10 صباحاً.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى“health Day News”.

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