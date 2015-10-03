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"تعليم سوهاج" تفوز بتطوير مناهج الإعاقة الذهنية على مستوى الصعيد

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"تعليم سوهاج" تفوز بتطوير مناهج الإعاقة الذهنية على مستوى الصعيد "تعليم سوهاج" تفوز بتطوير مناهج الإعاقة الذهنية على مستوى الصعيد
قالت منى أحمد السيد، مديرة مدرسة التربية الفكرية بطهطا، إن فريق العمل بالمدرسة حقق فوزاً بوزارة التربية والتعليم لاختياره الفريق المسئول عن تطوير مناهج الإعاقة الذهنية.. على مستوى محافظات الصعيد بالكامل.

وأضافت مديرة مدرسة التربية الفكرية بطهطا، فى تصريح خاص، لـ"اليوم السابع"، أنه قد بدأ الفريق برئاسة أحمد مبارك أبو بكر عمله بمركز تطوير المناهج بالقاهرة، عبر ورشتين عمل ناقش فيهما المركز الخطوط العريضة لتنمية مهارات ذوى الإعاقة فى اكتساب المعلومات والمعرفة والسلوكيات والقيم التربوية.

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