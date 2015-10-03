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إصابة 4 إسرائيليين فى عملية طعن بالقدس المحتلة

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إصابة 4 إسرائيليين فى عملية طعن بالقدس المحتلة إصابة 4 إسرائيليين فى عملية طعن بالقدس المحتلة
أصيب أربعة إسرائيليين بجروح وصفت جروح أحدهم بالحرجة، بعد تعرضهم للطعن في شارع الواد بالبلدة القديمة في القدس، بينما أصيب منفذ العملية بجروح خطيرة، حسب المصادر الإسرائيلية.

وذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية أن دورية لشرطة الاحتلال تواجدت في المكان وأطلقت النار على منفذ العملية وأصابته بجروح خطيرة.

وقال شهود عيان إن جنود الاحتلال الإسرائيلي اعتدوا على أصحاب المحال التجارية قرب مكان العملية وأغلقوها وسط إجراءات عسكرية مشددة تبعت عملية الطعن.

وانتشرت قوات معززة من الجيش والشرطة الإسرائيلية في شوارع مدينة القدس، ونصبت الحواجز تحسبا لوجود شريك لمنفذ العملية.
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