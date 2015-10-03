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مزارعو الوادي الجديد يطالبون‎ بإقالة إدارة «مجمع التمور»

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مزارعو الوادي الجديد يطالبون‎ بإقالة إدارة «مجمع التمور» مزارعو الوادي الجديد يطالبون‎ بإقالة إدارة «مجمع التمور»

نظم مزارعو «الوادي الجديد» اجتماعًا موسعًا، بحضور المعنين والمهتمين بقضايا المزارع على أرض المحافظة بحديقة الياسمين بمدينة الخارجة، لوضع حلول لمشكلات «تسعيرة البلح» وقرار وزير الري الخاص بنظم الري المطور وحرمان المحافظة من مياه الزراعة.

حضر الاجتماع مجموعة من كبار المزارعين وشيوخ مدينة الخارجة بالإضافة إلى المهندسة سلمي مغربي أحد المهندسات الزراعيات بقطاع الزراعة بالمعاش حاليا. وأسفر الاجتماع عن تحديد عدة مطالب لرفعها لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء أبرزها إقالة مجلس إدارة «مجمع التمور» بالكامل ورحيل مدير مصنع البلح بالمحافظة وفصل «الجمعية الزراعية» المركزية الخاصة بمركز الخارجة عن جمعية مركز الداخلة، ووقف قرار وزير الري رقم 21 الصادر بتاريخ 18 أغسطس الماضي الذى قرر حظر إنشاء أي آبار استعواضية للآبار الحكومية المقامة حاليًا نهائيًا، وحظر إنشاء آية آبار استعواضية خارج الزمام ووقف كافة أشكال الدعم المقدم من الوزارة لتلك الآبار، باستثناء أعمال الصيانة لمدة 3 شهور لحين الانتهاء من إنشاء روابط المنتفعين لتلك الآبار.

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