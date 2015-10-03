محافظ أسوان يستقبل وفد التليفزيون الألماني ويؤكد لهم استقرار الأمن بالمحافظة

استقبل محافظ أسوان مصطفى يسري، الكاتب والناشر الألماني الشهير Stefan aust - وصاحب حق امتياز قناة ( N24 - WELT ) الألمانية، بحضور فولكهارد فيندفورد رئيس جمعية المراسلين الأجانب بالقاهرة، وعبد الحكيم حسين مدير فرع الهيئة المصرية العامة لتنسيط السياحة بأسوان، وقد أكد المحافظ خلال اللقاء علي أن أسوان هى أقل محافظات الجمهورية بالنسبة للتعديات على النيل والأراضي الزراعية والجزر النيلية.

> حيث تقوم المحافظة بالتعاون مع وزارتي الري والداخلية لإزالة التعديات على نهر النيل أول بأول، وهو الذي يتوازى مع تنفيذ مشروعات لحماية النيل من التلوث من خلال مشروع تطوير محطتي كيما 1 وكيما 2.

> ورداً على سؤال خاص بحالة الأوضاع الأمنية أكد محافظ أسوان على أن المواطن الأسواني هو خط الدفاع الأول ضد الأرهاب، ولذا فأن المحافظة لم تشهد أى حوادث إرهابية منذ فترة، حيث أن هناك أستقرار فى الأوضاع الأمنية بفضل وعي أهل أسوان المشهود لهم حسن استقبال ضيوفهم بالبشاشة والأمانة والود، وخاصة أن نسبة كبيرة من أهلها يعملون بمجال السياحة، واستعرض مصطفى يسري خلال اللقاء الجهود الحكومية للإعتماد على الطاقة الشمسية حيث تم تخصيص 8800 فدان فى بنبان وفارس لإقامة محطات شمسية بعد طرح هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة للعديد من المشروعات التي ستساهم في توفير الطاقة وسد العجز في إنتاج الشبكة القومية الموحدة للكهرباء.

> مشيراً إلى أن أسوان ستصبح مركزًا تجاريًا ولوجستيًا هامًا، حيث تعتبر بمثابة جسر التواصل والبوابة الرئيسية للربط بين مصر وأفريقيا وخاصة في التجارة البرية والنهرية للوصول إلى الأسواق الإفريقية المفتوحة أمام التجارة والسياحة والإستثمارات المصرية بعد افتتاح منفذ قسطل البري، وقرب افتتاح منفذ أرقين.

> ومن جانبه أعرب فولكهارد فيندفور عن سعادته بزيارة الوفد الإعلامي الألماني للمعالم السياحية والأثرية بمحافظة أسوان، والتي تعتبر مادة فيليمة هامة تم الإعتماد عليها في تصويره الذي يقوم به حاليًا لفيلم وريبورتاج عن مصر تحت عنوان ” مشروع النيل “، والذي يتم من خلاله تصوير مختلف المواقع السياحية والأثرية بمصر ومصبي نهر النيل وتأثيره علي الحياة في المناطق المختلفة، بجانب إبراز المقومات الطبيعة والسياحية لها.