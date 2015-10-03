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«جامعة أسوان» تستعرض استعدادات العام الدراسي الجديد وتعيّن مدرسين جدد

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«جامعة أسوان» تستعرض استعدادات العام الدراسي الجديد وتعيّن مدرسين جدد «جامعة أسوان» تستعرض استعدادات العام الدراسي الجديد وتعيّن مدرسين جدد

جامعة أسوان

أستعرض «مجلس جامعة أسوان»، بجلسته المنعقدة برئاسة الأستاذ الدكتور منصور كباش، رئيس الجامعة، وحضور محافظ اسوان  اللواء مصطفى يسري؛ استعدادات كليات الجامعة للعام الجامعي الجديد 2015/2016 .

وتضمن الأجتماع متابعة الانتهاء من الجداول الدراسية بمختلف كليات الجامعة وإعلانها على الطلاب، ومتابعة إجراءات الكشف الطبي على الطلاب الجدد وفقًا للبرنامج الزمني المعلن بالمستشفي الطلابي بالجامعة، وموقف أعمال صيانة المنشآت والمباني الجامعية والتجهيزات والمكتبات والمعامل، وتسكين طلاب المدن الجامعية، كما وافق مجلس الجامعة على تعيين عدٍد من المدرسين بكليات الطب والطب البيطري والألسن.

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