«الصحة» : لا يوجد بمصر أي حالات إصابة بفيروس الكورونا

أكدت وزارة الصحة و السكان، عدم وجود أي حالات إصابة بفيروس الكورونا بمصر، ذلك بعد الاشتباه فى عدد ” 14 ” حالة فى منافذ وصول الحجيج، وجرى تحويلهم إلى مستشفيات الحميات، و أخذ مسحات للكشف عن فيروس الكورونا، وتبين سلبية عدد 9 منهم لفيروس الكورونا، وجاري متابعة نتائج باقي العينات التي تستغرق في فحصها من 24 إلى 48 ساعة .

> جاء ذلك في إطار متبابعة وزارة الصحة للأوضالع والإجراءات الصحية للحجاج العائدين والجهود الوقائية للحد من الأمراض المعدية والمتخذة بشأن عودة الحجاج بعد موسم الحج الحالي.

حيث يتم توعية الحجاج قبل السفر عن الوقاية من الأمراض المعدية خاصة الأمراض التنفسية الحادة مثل الأنفلونزا ومرض الكورونا، بالإضافة إلى مناظرة القادمين من موسم الحج في منافذ الوصول من خلال كاميرات حرارية عن بعد للكشف عن ارتفاع درجة الحرارة لديهم واكتشاف من لديه أعراض المرض، ويتم أخذ بياناتهم شاملة محل إقامتهم وتليفوناتهم، حيث يتم إرسال تلك البيانات إلى مديريات الشئون الصحية الواقع فى نطاقها مقر إقامتهم لمتابعتهم لمدة ثلاث أسابيع بعد الوصول، ويتم إعطائهم مطويات فى منفذ الوصول تشمل رسائل توعوية عن مرض الكورونا وأعراضه وطرق انتقاله وكيفية الوقاية منه وضرورة التوجه إلى أقرب مستشفى حميات في حال ظهور الأعراض عليهم .

بالإضافة إلى أن وزارة الصحة تقوم سنوياً بعمل مسح على عينة عشوائية من القادمين، وأخذ عينات منهم لفحصها معمليًا لمعرفة الفيروسات التنفسية السائدة بين الحجاج .

> وفي إطار اليقظة والاستعداد تم مناظرة القادمين من موسم الحج على متن 409 طائرة، وذلك فى عدد 5 مطارات، بالإضافة إلى القادمين من خلال ميناء نويبع البحري، حيث تم مناظرة القادمين على متن 16 باخرة .