أخبار عاجلة

هذه الحالة تفتح شهيتك على المأكولات الضارة بالصحة.. كيف تتجنبها؟ -
الجيش السوري: سقوط ستة قتلى في الضربة الأميركية -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
مساء الأنوار: التدخل الجراحي المحدود في العمود الفقري .. د. محمد إبراهيم رشيد -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

بالصور.. موتوسيكل داخل أتوبيس نقل عام.. والسائق: “صاحبه قريب الكمسري ومقدرش أتكلم”

Google+ Print
بالصور.. موتوسيكل داخل أتوبيس نقل عام.. والسائق: “صاحبه قريب الكمسري ومقدرش أتكلم” بالصور.. موتوسيكل داخل أتوبيس نقل عام.. والسائق: “صاحبه قريب الكمسري ومقدرش أتكلم”


>الموتوسيكل داخل الأتوبيس

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” صور تظهر وجود موتوسيكل “دراجة بخارية” داخل أحد أتوبيسات النقل العام خط “التبين – أحمد حلمي”، والتي حصلت عليها مؤخراً ضمن منحة الأتوبيسات الإماراتية.

وذكر أحد رواد “فيس بوك” أنه عند سؤالهم للسائق عن وجود الموتوسيكل داخل الأتوبيس، أجابهم بأن صاحب الموتوسيكل هو أحد أقرباء الكمسري وأنه لايستطيع أن يتحدث.

وقد بدت علامات الدهشة والاستغراب على المواطنين من مستقلي أتوبيس النقل العام وأخذوا ينظرون للموتوسيكل وصاحبه باستغراب شديد لكن أحداً منهم لم يتحدث.

وناشد “أمين محمد” عبر صفحته بـ”فيس بوك” كل من وزير النقل ومحافظ القاهرة ورئيس هيئة النقل العام بالقاهرة التحرك لوقف مايحدث.

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر