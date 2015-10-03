بالصور.. موتوسيكل داخل أتوبيس نقل عام.. والسائق: “صاحبه قريب الكمسري ومقدرش أتكلم”

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” صور تظهر وجود موتوسيكل “دراجة بخارية” داخل أحد أتوبيسات النقل العام خط “التبين – أحمد حلمي”، والتي حصلت عليها مصر مؤخراً ضمن منحة الأتوبيسات الإماراتية.

وذكر أحد رواد “فيس بوك” أنه عند سؤالهم للسائق عن وجود الموتوسيكل داخل الأتوبيس، أجابهم بأن صاحب الموتوسيكل هو أحد أقرباء الكمسري وأنه لايستطيع أن يتحدث.

وقد بدت علامات الدهشة والاستغراب على المواطنين من مستقلي أتوبيس النقل العام وأخذوا ينظرون للموتوسيكل وصاحبه باستغراب شديد لكن أحداً منهم لم يتحدث.

وناشد “أمين محمد” عبر صفحته بـ”فيس بوك” كل من وزير النقل ومحافظ القاهرة ورئيس هيئة النقل العام بالقاهرة التحرك لوقف مايحدث.