سفير مصر في أثيوبيا يقدم أوراق اعتماده للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا

قدم سفير جمهورية مصر العربية لدى إثيوبيا، أبو بكر حفني محمود، مندوب مصر الدائم «للاتحاد الأفريقي» ولجنة «الأمم المتحدة» الاقتصادية لأفريقيا (UNECA)، في الأول من أكتوبر الجاري أوراق اعتماده للدكتور كارلوس لوبيز، السكرتير التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، حيث بحث الجانبان سبل تطوير علاقات التعاون القائمة بين مصر واللجنة بما يساهم في تحقيق تطلعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا.

واستعرض السكرتير التنفيذي نتائج زيارته الأخيرة للقاهرة لحضور اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية ولقائه بالمسئولين في جامعة القاهرة والاتفاق معهم على إصدار دورية اللجنة باللغة العربية، بالإضافة إلى الاتفاق على زيادة إسهامات المفكرين المصريين والعرب في هذه الدورية. كما تطرق اللقاء إلى جهود اللجنة في موضوعات تطوير قطاعات الصناعة والزراعة في إفريقيا، حيث أكد السفير على دعم مصر لجهود الدراسة المتكاملة التي تقوم بها اللجنة لتطوير القطاعات الصناعية والزراعية في إفريقيا.

وأكد الجانبان على أهمية استمرار التواصل الوثيق بين مصر واللجنة للاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبحث إمكانية استضافة مصر لعدد من الفعاليات والأنشطة التي تقوم اللجنة بتنظيمها ومن شأنها أن تسهم في تحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا. كما جرى تناول التعاون والتنسيق المستمر بين مفوضية الاتحاد الأفريقي واللجنة في الموضوعات التنموية، وتطلعنا إلى استفادة المفوضية من كوادر اللجنة والنصح الذي تقدمه بهدف تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.