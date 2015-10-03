أخبار عاجلة

هذه الحالة تفتح شهيتك على المأكولات الضارة بالصحة.. كيف تتجنبها؟ -
الجيش السوري: سقوط ستة قتلى في الضربة الأميركية -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
مساء الأنوار: التدخل الجراحي المحدود في العمود الفقري .. د. محمد إبراهيم رشيد -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

سفير مصر في أثيوبيا يقدم أوراق اعتماده للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا

Google+ Print
سفير مصر في أثيوبيا يقدم أوراق اعتماده للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا سفير مصر في أثيوبيا يقدم أوراق اعتماده للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا

اليونسا

قدم  سفير جمهورية العربية لدى إثيوبيا، أبو بكر حفني محمود، مندوب مصر الدائم «للاتحاد الأفريقي» ولجنة «الأمم المتحدة» الاقتصادية لأفريقيا (UNECA)، في الأول من أكتوبر الجاري أوراق اعتماده للدكتور كارلوس لوبيز، السكرتير التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، حيث بحث الجانبان سبل تطوير علاقات التعاون القائمة بين مصر واللجنة بما يساهم في تحقيق تطلعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا.

واستعرض السكرتير التنفيذي نتائج زيارته الأخيرة للقاهرة لحضور اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية ولقائه بالمسئولين في جامعة القاهرة والاتفاق معهم على إصدار دورية اللجنة باللغة العربية، بالإضافة إلى الاتفاق على زيادة إسهامات المفكرين المصريين والعرب في هذه الدورية. كما تطرق اللقاء إلى جهود اللجنة في موضوعات تطوير قطاعات الصناعة والزراعة في إفريقيا، حيث أكد السفير على دعم مصر لجهود الدراسة المتكاملة التي تقوم بها اللجنة لتطوير القطاعات الصناعية والزراعية في إفريقيا.

وأكد الجانبان على أهمية استمرار التواصل الوثيق بين مصر واللجنة للاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبحث إمكانية استضافة مصر لعدد من الفعاليات والأنشطة التي تقوم اللجنة بتنظيمها ومن شأنها أن تسهم في تحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا. كما جرى تناول التعاون والتنسيق المستمر بين مفوضية الاتحاد الأفريقي واللجنة في الموضوعات التنموية، وتطلعنا إلى استفادة المفوضية من كوادر اللجنة والنصح الذي تقدمه بهدف تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر